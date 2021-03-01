【回憶殺】擁有「山地歌王」封號的原住民歌手萬沙浪，唱紅《娜魯灣情歌》、《愛你一萬年》等經典歌曲，獲邀登上春晚舞台後爆紅，原以為事業就此一帆風順，未料卻因為時局變化遭封殺，不僅演藝事業跌至谷底，就連妻子也變賣家產，帶著小孩拋下他遠走高飛，更慘的是因為不慎摔傷腦部，導致智商退化至幼兒程度，對人生絕望的他一度輕生，相較當年風光盛況，令人不勝唏噓。

萬沙浪在70年代以原住民歌手身份出道，獲得演唱電影《風從哪裡來》同名主題曲的機會，由於是翻唱鄧麗君的熱門歌曲，可以說是頂著極大無形壓力，沒想到卻唱出自我風格，讓他就此一砲而紅，接下來推出的《娜魯灣情歌》、《愛你一萬年》、《美酒加咖啡》，更是該年代的經典傳唱歌曲，也將他的演藝事業攀向巔峰，更被瓊瑤邀請為御用歌手，尤其獲邀登上央視春晚獻唱，不僅在大陸知名度大開，更一路紅到東南亞，沒想到卻因為政治局勢，慘遭台灣全面封殺，甚至連回台資格都被剝奪，讓他只能待在大陸打拚演藝事業。

萬沙浪獲邀登上央視春晚獻唱，在大陸知名度大開。（圖／本報系資料照）

萬沙浪在大陸發展順遂，邀約不斷得他很快闖出知名度，不過一人得負擔一家六口生計，加上兄弟姐妹開銷也由他負責，工作收入幾乎都寄回台灣養家，但過大開銷讓他扛不住經濟重擔，便決定把錢拿去投資，未料全都失敗告終，幾乎賠光畢生積蓄，好不容易等到禁令解除，與妻小分離七年的他總算能一家團圓，沒想到妻子早變賣家產，帶著4個孩子遠赴美國定居，這一切萬沙浪全被蒙在鼓裡，雖想重返演藝圈卻是困難重重，畢竟揮別台灣樂壇長達七年，在新人輩出的年代，早就沒有他的位置，家庭及事業雙雙失利，讓萬沙浪就此一蹶不振。

萬沙浪摔傷重創腦部，智力退化到像幼童一樣。（圖／本報系資料照）

不過萬沙浪的噩夢並非就此結束，終日借酒消愁的他，和朋友聚會從樓梯摔下去重創腦部，不僅罹患失憶症，智力更退化到像幼童一樣，連簡單對話都很困難，更不用說自理生活，不過四名子女及妻子聞訊卻置之不理，萬念俱灰的他動起輕生念頭，還好被前女友從鬼門關前救回一命，由於不捨萬沙浪這般慘況，不僅賣掉3棟房子籌措醫藥費，更主動在旁照顧生活起居長達20年，而領有重度殘障手冊的他，礙於4名子女都在美國生活，得將財產併入計算，讓他申請不到低收入戶資格，每個月只能靠著領的四千元微薄津貼過活。

萬沙浪近年健康狀況每況愈下。（圖／本報系資料照）

近年萬沙浪健康狀況每況愈下，不僅2度中風半癱，導致吞嚥困難，只能倚賴鼻胃管進食，後來更因腎臟方面癌症復發，加上罹患肺炎，多次進出加護病房，目前由女友、乾兒子與從美國回台的小女兒輪流照顧生活起居，晚景淒涼讓人看了為之鼻酸。

(中時新聞網)