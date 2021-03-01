結婚是每個女人生命中最重要的一個選擇，也許嫁的男人不是一個腰纏萬貫的男人，但是他有能力，有信心和責任給你帶來幸福，那麼這個男人也算的上是一個很不錯的男人。女人一定要懂得如何選擇時機結婚，第一是這個男人事業的上升期，第二是你們之間的確相愛的，最重要的是他最想給你一個家！

白羊座：追了你很久在一起之後

如果一個白羊男人說他喜歡你，不要馬上答應他，等他為你做了很多事情，為了追你做出了很多犧牲的時候再答應他。白羊男是很不懂得珍惜的一群男人，所以從一開始你就讓他知道了你是多麼珍貴的，在未來生活的時候，白羊男就會特別珍惜你，珍惜你們這段感情和婚姻，對你呢，也是百分之百用心呵護的，儘管有點大男子主義，但你只要乖乖聽他的話很多事情就能迎刃而解了！

金牛座：為你拼命賺錢的時候

金牛座的人本身就是非常注重物質生活的，一個人的時候金牛男就是非常努力賺錢的一群人，然而有了戀人之後，特別是金牛男覺得可以託付一生的戀人，金牛男就會非常努力，而且刻苦的賺錢，為的就是兩個人能夠有長久穩定的感情生活。這個時候你就嫁給金牛男吧，哪怕他現在是個窮小子，為了你，他也是會非常努力的。金牛男也算得上是潛力股，通過自己的努力也能夠有一定積蓄的。

雙子座：不再說太多情話了

雙子男的情話就是太多了，有時候這些情話聽多了，就會自然而然的讓戀人覺得是廢話。因為雙子男自己答應過的事情卻從來都沒有認真做好過，這讓雙子男的戀人覺得特別不靠譜，沒有安全感。但是相反如果雙子男能夠少一點話，不管是對戀人還是對別的女人，都說一點什麼，而真正腳踏實地去做，這個時候就是戀人可以嫁給他的最好時機了。除此之外，戀人還要考核一下雙子男呢！

巨蟹座：帶你見父母

巨蟹男帶你去見家長的時候一定就是用心喜歡，用心愛了。一般巨蟹男戀愛了就希望能夠得到家庭的祝福，但是很少有情侶巨蟹男會帶回家非常認真的給家人做介紹。如果巨蟹男真的為你這麼做了，說明你在巨蟹男心中的地位還是非常高的呢！這個時候你不妨選擇一種方式側面問問看他有沒有結婚的意思，如果剛好有，就結婚吧！如果他沒有結婚的機會，或許是有原因呢，稍微體貼一下他吧！

獅子座：事業小有成色

事業剛剛有成色的時候，獅子男就希望身邊能夠有個女人了。這個時候獅子男要娶的女人不僅僅是個好女人，更是個讓獅子男帶出去有面子的女人。他就會對戀人非常挑剔，但是這個時候獅子男還是在你的身邊沒有離開，把你當作是他最重要的東西，那你們就結婚吧！他的選擇一定不會錯的，也許會因為工作忙而沒有像曾經那麼多時間陪你，但是相信他也是愛你的呢！

處女座：疑心病稍微發作

疑心病剛剛發作的處女男就會質問戀人很多事情，而這個時候不妨戀人先主動問處女男是不是有結婚的意思呢！如果他剛好是這樣想，只是希望你能說出來，兩個人自然是有更美好的未來咯！如果他沒有結婚的意思，但是卻對你有非常多的疑心，說不定是真心愛你，但是現在還不敢確認你們之間的關係呢！這個時候就一定要多溝通和交流咯！

天秤座：不再看美女了

雖然說是天秤女不再看美女，但是這種可能心很小喔！天秤男一定是見到美女就眼睛放光光的，不僅僅是天秤男，這是男人的通病，但是天秤男就是特別喜歡美女，看到長相漂亮的美女，就想吃掉呢！而他如果只是欣賞一個女人，卻再也沒有跟這些女人走得很近，說明天秤男的心裡真的只有你了，這時候可以考慮談婚論嫁咯！再拖下去小心他又要看美女了！

天蠍座：為你全權付出

天蠍男為你付出他能夠付出的全部的時候說明天蠍男這個時候真的愛上你了，天蠍男在感情方面很專情，但是你不得不說他也是花心的一群人。他對女人的欣賞不管是一個溫柔的小女人還是可愛的萌妹子亦或者是性感的舞女，他都願意欣賞和接觸，只要是他感興趣的。可是你發現當他只為你付出，心裡只有你的時候，或許你們之間的感情真的到是了可以進入婚姻殿堂的地步了呢！

射手座：朋友聚會少了

射手男的朋友聚會以致很多，射手男心中戀人的地位始終是比不上朋友的，射手男一般有時間就先會跟朋友出去玩，而把戀人放在一邊，給戀人錢，讓她自己逛街或者是跟閨蜜出去玩。可是當射手男想要陪戀人出去玩，跟朋友聚會的時間和次數少了的時候，這就是射手男深愛你的表現呢！他也會很纏人喔！

摩羯座：事業上相對穩定

摩羯男在事業上相對穩定的時候就會希望能有一個心靈的歸屬，他希望結婚，渴望結婚之後戀人能夠給自己全部的愛情，也能夠在事業上對自己有所幫助。摩羯男結婚的原因正是事業上相對穩定之後希望兩個人的生活能夠美滿。其次呢，摩羯男的事業心很強，但是他的靠山就是戀人，就是愛情。

水瓶座：異性朋友關係不那麼曖昧

水瓶男身邊的異性朋友一直都很多，這是戀人不能夠改變的，但是當你發現他跟身邊的異性朋友不是那麼曖昧的時候說不定就是他真的愛你的最佳時期呢！水瓶男在感情方面很用心，可是哪怕最用心的時候他還是會希望自己有獨立生活的空間，能有關係好的異性朋友，在水瓶男看來這些都沒什麼呢！只是戀人會多想。而當他和異性朋友不那麼曖昧了，結婚吧，他用心了！

雙魚座：為你努力賺錢

雙魚男是哪種很懶，每天想賺錢賺錢，卻並不是真的用心賺錢的人，當雙魚男真的投身到了賺錢行列的時候說明雙魚男這個時候是真的愛上你了呢！雙魚男原因為你改變，願意為你現實，而不是一直活在自己編織的夢裡，這就是最大的付出。哪怕他做的並不怎麼好，也應該鼓勵他，相信時間會證明他所說的。

(中時新聞網)