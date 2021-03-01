有些人在談戀愛時依然堅持做自己，總是一副唯我獨尊的樣子，要他屈服低頭根本不可能。唐綺陽在YOUTUBE「唐綺陽官方專屬頻道」點名金牛座、天秤座、射手座、射手座、水瓶座、摩羯座的女性在愛情中是獨立、永不屈服的女漢子，俗稱「抖S」，即虐待狂之意，跟他們交往要有心理準備，不要硬碰硬，會讓他更硬、甚至提分手，也要有足夠強大的意志，否則可能會被氣死。

▍1.金牛座：愛情中的希特勒

金牛說好聽點叫獨立，講難聽點叫獨裁，他們很懂得享受生活，不會錯過玩樂和美食，他的另一半當然也要一起，愛情中金牛的奴性不高，反而會為了達成自己對美好生活的要求，不自覺奴役了他人，所以有時候會造成另一半受不了、爆炸，因為金牛有自己的節奏和要求，他們會把當中的不美好怪罪到他人身上。如果跟金牛座在一起，很難脾氣差或有小暴力，因為他們可能會以暴制暴。

▍2.天秤座：愛情中極度清醒

天秤會不斷的維持愛情和生活的平衡，如果覺得愛情佔太多，就會調一點到工作上，工作太多再調一點回來。當另一半天馬行空的計畫未來，天秤不會沈溺其中，因為他很清醒，很多天秤對愛情很謹慎，會用自己的步調踩煞車去調整對方的態度，天秤的外號就是「鋼鐵人」，想要他屈服低頭，完全不可能，如果跟他來硬的，他就會更加硬起來。

▍3.射手座：只想當風箏

射手總按照自己的節奏來談戀愛，不管對方多優秀、多差勁，也不會為了迎合對方而改變自己，他們只在乎相處過程是否開心，通常會表現出順從的樣子，實際上他的原則是「不反對戀人的說法，但也不順從」，就算另一半很認真的給射手建議，他也聽不進去，無論射手當下露出多認真的表情在聆聽，過不了多久，會發現他根本當耳邊風。因為射手愛自由，他們的另一半通常也會變成「放風箏的高手」，射手在人群中看起來通情達理，其實跟他相處就會發現他很讓人頭痛。

▍4.水瓶座：永遠保有自我

水瓶女分兩種，一種是高智商，是十二星座中最不服從命令的人類，通常他們也是山霸王、女霸主或家裡的老大，戀愛中的他絕對不會去控制戀人該做什麼，他只希望自己的私人空間不要被打擾，不要期望他會隨著年齡增長、奴性變強，他們越有能力就越活在自己世界。但也有另外一種水瓶，他們認定另一半智商比他高，就會言聽計從，他們就是「服從大師」，對方念什麼他都會聽，要是一般人早就受不了了。

▍5.摩羯座：邊戀愛邊保持單身

摩羯甘願當邊緣人，在戀愛中非常保持自我，因為邊緣就可以保持自我，有時間腳踏實地的生活才是最重要的，不會被戀人的甜言蜜語或禮物攻勢迷惑，送花、送禮對摩羯座來說沒有用，甚至交男友後會開始煩惱漸漸失去自我和自己的生活，沒辦法想去哪就去哪，還要時時報備，讓他非常困擾。在一起越久，摩羯的奴性可能會被慢慢激發出來，一開始的投入是激情，當他們全心全意把自己放進這段感情，就會開始處處為對方著想，不要忘了他們同時也是「幫夫專家」。

唐綺陽點名5星座女在愛情中是「抖S」虐待狂。

(中時新聞網)