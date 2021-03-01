牛年開紅盤以來，台積電短短7個交易日跌掉57元，周五（26日）收在606元。台積電前發言人孫又文接受媒體訪問時表示，她手中持股一張都沒賣，並分享對台積電逾20年每日股價所做過研究，最後得出結論是，台積電短期進出，不見得有成效，適合長期持有，自己就會慢慢成長。

台積電周五下跌29元、跌幅4.57%，收在606元，創下金牛年以來最慘烈表現。統計牛年開紅盤日以來，短短7個交易日，台積電跌掉57元，市值縮水1.47兆元至15.71兆。

台積電股價跌破月線支撐，創1個月新低，法人認為，600元整數關卡是下個支撐價位，但看好半導體前景，認為台積電2年內挑戰800元不是夢，前一波殺破600元未買進的投資人，大跌是再一次進場機會。

台積電前發言人孫又文日前現身《天下雜誌》開播的Clubhouse時表示，她2019年底退休，當時台積股價大概300多塊錢，沒想到退休1年後，股價這麼快來到600塊錢以上，覺得這是一個「遲來的正義」，因為台積電的投資價值、產業地位和重要性，一直被外界低估。

「手上持股，一張都沒賣。」她說，去年3月因疫情造成股災，台積電跌到200多塊，真該閉著眼睛買，但當時剛退休3個月，有點擔心這樣去買股會被詬病。

孫又文大方分享投資台積電有趣的研究，她曾請同仁將台積電1994年上市以來，到2017、2018年左右，每日交易表現記錄下來，發現上可能是47％，下可能是43％，平盤10％，跌幅沒差太多，上的時間的比下的稍高一點。得出結論，台積電短期進出，不見得會有成效，「最適合長期持有，它自己就會慢慢成長」。

(中時新聞網)