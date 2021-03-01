大陸新浪微博之夜28日在上海舉行，現場眾星雲集，人氣女星迪麗熱巴也不缺席，並和男神李現一起當選「微博年度魅力價值人物」，而最吸睛的是，她當時狂噴仙氣的絕美造型，讓網友全被美哭。

迪麗熱巴在典禮中盤起頭髮，身穿黑色抹胸貼身禮服，搭配黑色長手套，整個人的造型、神韻像極了女神奧黛麗赫本，氣質高貴優雅，秒殺一眾網友，不少網友激動留言狂讚「為什麼會有人這麼美啊」、「這是真公主吧」、「美到失語」、「太絕了，我已經不知道怎麼誇了」、「這次的造型誰看了不說一句：仙女高貴，凡人不配」，在微博上掀起熱烈討論。

迪麗熱巴的赫本造型驚艷全網。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴的赫本造型驚艷全網。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴的赫本造型驚艷全網。（圖／翻攝自微博）

除了這套赫本造型，迪麗熱巴走星光大道時，則透露因為開始拍戲而不能剪頭髮，所以戴了一頂復古波波頭假髮，不但凸顯她的巴掌小臉，五官也更精緻立體，身上則還搭配羽毛披風，她受訪時笑稱以保暖為主，看起來貴氣十足，同樣大受好評。

迪麗熱巴星光大道的造型。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴在微博之夜的兩套造型曝光後，網上全是一片讚嘆聲，「迪麗熱巴的美貌沒有上限」、「終於知道什麼叫一眼萬年了」、「迪麗熱巴的紅毯就沒有失過手 說句紅毯殺手不過分吧 ​」。

(中時新聞網)