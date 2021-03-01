大陸海關以多次從臺灣鳳梨截獲「檢疫性有害生物」為由，3月1日起暫停臺灣鳳梨進口。各界為此呼籲國人買鳳梨挺農民，不過像醫生、警察、記者等行業則因鳳梨諧音「旺來」，若吃了可能會忙翻，因此忌諱工作時吃鳳梨，對此，行政院長蘇貞昌表示，「別再相信沒有科學根據的事！」

蘇貞昌28日在臉書指出，臺灣鳳梨為全球最優質，深受國人喜愛，因此有9成都是國人自己吃掉，且鳳梨擁有豐富營養，吃了事情不會做不完，而是會更有精力做事情。

我國鳳梨除了出口大陸外，更外銷日本、新加坡、香港、加拿大等地，蘇貞昌表示，其中日本的檢查更是出名的嚴格，臺灣鳳梨也通過層層考驗。

蘇貞昌號召國人吃鳳梨、挺農民。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

面對變局，蘇貞昌強調，政府會繼續向全世界打開通路。28日也和總統蔡英文特別南下關心果農，並宣示政府的措施，將投入10億元經費，確保鳳梨的產地價格維持在過去2年的平均水準之上，也將繼續拓展海內外市場，請國人放心。

蔡英文也在PO文底下留言表示，「吃旺萊，不會忙，只會旺，一起繼續讓台灣農業興旺！」高雄市議員黃捷則說，「高雄的鳳梨也很好吃，一起吃起來」。不過也有人感嘆，在和對岸對抗前，早該想到這些問題並提早規劃退路，像果農說的，就算台灣人天天吃也不夠銷，「又從國庫編10億出來灑錢」，另有網友指出，接下來可能蓮霧、芒果也要被禁了。

(中時新聞網)