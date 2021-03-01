228連假次日，大溪老街人潮洶湧，旅遊舒適度一度亮起紅燈。（黃婉婷攝）

228連假次日太陽露臉，桃園市內國道1號、3號上午壅塞，平鎮系統時速一度不到30公里，不到中午12點，拉拉山旅遊舒適度亮起黃燈，巨木群、上巴陵停車場一位難求，大溪老街更在下午從黃轉紅，市府風景管理處長廖育儀推估，應是天氣轉晴，加上櫻花季加持，才讓旅遊熱度攀升。

28日上午，遊客趁著好天氣出籠，國道1號內壢路段平均時速約在60公里左右，國道3號大溪至龍潭路段也時速一度僅有30公里，車潮不斷。由於正值櫻花季，位於復興區的拉拉山自7點就有民眾陸續湧入，9點前停車場已開始「一進一出」，直到下午人潮才漸漸緩解。

大溪老街也中午出現人潮，下午更是爆棚。廖姓業者指出，昨遊客約達平時假日的8成以上，與年節持平，研判老街應是依地利之便，承接從拉拉山下來的人潮，成為一條龍玩遍遍的絕佳路線，也讓商家笑得合不攏嘴。

根據觀光旅遊局統計，27日全天至28日下午17時，青埔休閒休憩區為桃園熱門景點中的人氣王，遊客人數達87961人次，大溪老街則以27915人緊追在後，石門水庫也有21420人造訪，竹圍、永安漁港則分別湧入15336、10433名旅客，拉拉山則有17708人左右。

廖育儀指出，27日風景區全天皆為綠燈，28日拉拉山、大溪老街、竹圍漁港及角板山依序亮起黃燈，大溪老街甚至在下午14時亮起紅燈，人流超過60％，研判兩天差距為天氣因素所致，加上北橫櫻花季到來，拉拉山、角板山遊客多合乎預期。

(中時 )