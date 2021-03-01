福原愛和江宏傑近來頻傳婚姻亮紅燈，引發台日關注，雖然江宏傑已經否認傳言，仍有日媒整理他們異國婚的3大難題，而福原愛28日就在推特首度發聲，透露心情鬱悶。

福原愛28日在推特發文，表示這幾天一直被周刊跟著，讓她心情感覺很鬱悶，寫下：「直接來問我就好了啊…。」似乎在對周刊喊話，字句間滿是無奈，讓不少粉絲相當心疼，紛紛湧入留言為她加油打氣。

福原愛發文吐鬱悶。（圖／翻攝自推特）

福原愛因為日前在節目上透露考慮搬回日本居住，加上近期鮮少和江宏傑放閃，以及沒戴婚戒，使得婚變消息傳得沸沸揚揚，儘管福原愛曾曬照隔空替老公慶生，江宏傑也公開露面否認謠言，並表示妻子回日本是因奧運規畫，3月就回台，一家人也每天都會視訊，但婚姻關係還是不斷被揣測。

另外，日媒《週刊女性》報導指出，福原愛雖和公婆關係好，但因為國家、文化不同，所以遇到一些麻煩，而福原愛也擔心媽媽的健康問題，因此為了媽媽，會優先考慮適合她居住的環境，最後還有大姑江恆亘曾在未知會福原愛的情況下，分享福原愛夫婦的私事的問題，因此日媒推測福原愛可能多少有受到影響。

不過，江宏傑日前元宵節時，就曬出江家兩老、福原愛媽媽和一對兒女的天倫照，並標記福原愛，間接否認外界的各種傳言。

(中時新聞網)