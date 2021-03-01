連5場背傷缺陣的林書豪，1日傷癒復出面對奧斯汀馬刺，豪哥先發打了33分鐘，10投7中、8罰7進，貢獻25分、4助攻、4籃板與1抄截，搭配曼尼恩27分、瑞斯17分，聖克魯斯勇士終場109比104擊退馬刺，勇奪8連勝，更以9勝3敗獨居聯盟第2。

畢竟已有10天沒有比賽，林書豪雖先發上陣，表現似乎有點生澀，首節僅靠罰球得到4分，另抓1籃板，卻發生3失誤，打完首節，勇士25比22小幅領先；勇士次節一開始，儘管豪哥不在場上，仍打出7比0猛攻，擴大領先到10分。

林書豪第2節被換上場，馬上傳給辛頓投進三分球，完成個人首次助攻，更擴大勇士領先到14分，豪哥也馬上突破籃下反手把球放進，接著又拋進兩分球，但馬刺逐漸追近，打完上半場，勇士48比42領先，豪哥8分、2籃板及1助攻。

下半場一開始，林書豪就連取4分，且傳出2助攻，可惜勇士防守太過鬆散，反讓馬刺再次追近，甚至取得超前，前3節結束，勇士72比78落後，豪哥此節進帳8分，個人得分累積到16分；勇士末節開始就打出8比2猛攻把比數追平。

打到最後9分17秒，林書豪再次被換上場，勇士順勢反超比數，豪哥更在最後1分50秒拋投得手，接著最後1分20秒中距離跳投命中，幫助勇士102比99領先，接著馬刺兩罰中1，不過勇士前鋒瑞斯最後1分11秒竟然兩罰落空。

幸好勇士馬上靠著抄截搶回球權，瑞斯也將功贖罪，最後33秒投進穩住勇士勝局的三分外線，接著馬刺搶投三分不進，瑞斯最後14.3秒兩罰中1，幫助勇士106比100領先，馬刺雖補上兩罰俱中，接著豪哥4罰中3，確保勇士勝利到手。

(中時 )