為了解良好的睡眠習慣與心臟衰竭之間的關係，美國杜蘭大學組成的研究團隊，針對逾40萬的英國民眾，進行長達10年的追蹤評估。結果發現，與睡眠習慣最差的人相比，擁有規律、良好睡眠習慣的人，心臟衰竭的風險降低達42%。至於甚麼是規律且良好的睡眠模式，包括早起、每天睡足7至8小時、沒有頻繁失眠、打瞌睡或白天過度嗜睡。

相關研究成果已發表於2020年11月的期刊《循環》。論文指出，心臟衰竭在全球影響人數已逾2,600萬人。根據最新研究，睡眠介入可在這類疾病的萌芽、發展過程中，產生相當影響。

為釐清心臟衰竭與睡眠習慣的關聯性，研究團隊透過英國人體生物資料庫，取得408,802名匿名參與者的數據。參與者年齡介於37歲至73歲之間，追蹤期直至2019年4月1日為止，期間約有5,221名參與者發生心臟衰竭。

所有參與者須完成睡眠品質與整體睡眠模式的自陳報告，並依睡眠時間分為3組，分別為每天少於7小時、7至8小時之間、每天睡超過9小時，再與心臟病史進行比較分析。睡眠質量的指標包括睡眠時間、失眠、打呼、打瞌睡，以及一切與睡眠有關的習慣，如早起、熬夜、白日是否嗜睡等。

在控制糖尿病、高血壓、藥物使用等變數後，結果發現，相較於睡眠習慣最差的人，睡眠習慣最為規律且良好的人，心臟衰竭風險降低42%。此外，有早起習慣的人，心臟衰竭風險下降8%；每天睡足7至8小時的人，心臟衰竭風險則降低12%；不常失眠的人，心臟衰竭風險降低17%；白天不會嗜睡的人，心臟衰竭風險則降低34%。

研究團隊總結，這項研究說明整體睡眠模式的改善的確在預防心臟衰竭上，發揮重要的影響。不過，由於這項實驗的睡眠行為靠的是自陳報告，恐因記載失真而影響結果。此外，也可能有其他無法量化或是未知的變數，影響研究結果。研究結果只能當作保持健康的建議，若真有相關疾病仍須尋求醫師協助。

(中時新聞網)