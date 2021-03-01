源於巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）P.1變異病毒株已經擴散至世界各地，英國衛生當局官員今天表示，國內首度發現P.1病毒株的6起病例。

英國首度發現P.1變異病毒株的病例，在英格蘭地區發現3例，蘇格蘭地區也有3例。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）指出，作為預防措施，調查這些病例的官員正迅速採檢，並加快當地冠狀病毒陽性反應樣本的定序。

去年底英國也發現一種傳播力較強的冠狀病毒變異株VOC 202012/01，據信這種變異株源於首都倫敦附近，已經造成英國和其他國家的確診病例數急遽攀升。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的COVID-19疫情數據顯示，英國當局迄今通報的累計確診總數超過418萬例，且有12萬3000多人染疫病歿。

另外，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天指出，全英國接種第一劑COVID-19疫苗的人數已經突破2000萬人。（譯者：陳彥鈞）1100301

(中央社)