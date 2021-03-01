美國疾病管制暨預防中心指出，截至美東時間2月28日早晨6時，全美已施打7523萬6003劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，且已經配送9640萬2490劑疫苗到全國各地。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）表示，上述數據包含美國製藥廠莫德納（Moderna）的疫苗，還有輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗。這兩款疫苗都需接種兩劑。

美東時間2月28日早晨6時，全美已施打7523萬6003劑新冠疫苗。（資料照／美聯社）

疾病管制暨預防中心還提到，截至2月28日，全美已經有4977萬2180人接種至少一劑疫苗，已接種兩劑疫苗則有2477萬9920人。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的COVID-19疫情數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2858萬例，且有51萬2700多人染疫病亡，兩項數據都高居世界各國之冠。（譯者：陳彥鈞）1100301

(中央社)