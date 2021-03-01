2020年12月初，一批市價高達3.6億元的Ｋ他命暗藏在岩鹽貨櫃中，經第6貨櫃中心關務署所屬的「機動式貨櫃檢查儀」掃描後成功叩關，在碼頭區靜等毒梟領貨，所幸保三總隊警方即時獲報，開櫃攔截並揪出毒販。本刊調查，該機動式貨櫃檢查儀的使用年限已超過5年，而審計部也曾點名當年採購8台的機動式貨櫃檢查儀功能不彰，在零件維修期間，估計全台有2萬3千餘只的「高風險」貨櫃未經檢驗即予通關，「超齡演出」的機動儀再次出槌，衍生嚴重的走私問題！

高雄港第6貨櫃中心以及預計2023年完工的第七貨櫃中心，每年貨櫃營運量將可達500萬TEU（20呎標準貨櫃），行政院長蘇貞昌在去年開工典禮上，期許第7貨櫃中心完工後，可同時停泊4艘世界最大的貨櫃輪，使高雄港重回全球樞紐的關鍵地位。

蘇揆的期許，對於關務署配置在第6貨櫃中心的老舊「機動檢查儀」來說，要肩負查緝龐大的貨櫃營運量可能夾藏走私物品，恐怕很難跟上腳步！

有集團透過海運貨櫃走私毒品入台，而高雄港使用年限已逾5年的機動式檢查儀（下）卻沒檢查出來。（圖／宋岱融攝）

本刊掌握消息，去年12月初，在巴基斯坦設置據點製毒的販毒集團，利用「岩鹽」申報一只貨櫃，走私22包、重達185公斤的Ｋ他命來台。貨櫃入關高雄港第六貨櫃中心時，海關使用已12年的老舊「機動式貨櫃檢查儀」執行掃描任務，結果電腦判讀並未發現異樣，這批市價高達3.6六千萬元的毒品，成功闖關後，安穩地囤放在108號碼頭，等待毒梟前來取貨。

所幸警方在毒梟領貨前，先一步取得線報開櫃攔截，逮捕前來取貨的販毒集團成員蘇姓嫌犯等5嫌，另在仁武破獲一處950公斤製毒原料，阻止毒品流入市面；毒品數量龐大，令警方忍不住說：「真的好險，沒流入市面！」

保三警方攔截岩鹽貨櫃，開櫃發現裝在太空袋中的岩鹽內藏K他命毒品（黃圈處）。（圖／讀者提供）

本刊調查，出槌的機動儀使用年限原本只有7年，2009年啟用後，至今年限已超過5年，早被審計部點名查緝功能效果不彰；關務署為了改善查緝效能，改添購4台軌道式檢查儀，但至今仍有7台老舊機動儀配屬在基隆、台中及高雄第1、2及6貨櫃儀檢站，在等待替換軌道儀期間，仍走私貨（毒）品漏洞的風險。

此次出槌的第6貨櫃中心的機動儀，因使用年限逾期5年，關務署已編列3.1億經費將汰換為軌道儀並興建辦公廳舍，以提升查驗效能；但軌道儀的建置發包工程，目前仍卡在決標階段。

財政部關務署要如何面對機動儀汰舊的「空窗期」，以杜絕貨櫃走私，在在考驗海關查緝的應變能力。

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(中時新聞網)