財政部關務署12年前編列6.4億購買8台機動式檢查儀，平均每台要價8千萬，但當年啟用後，就因採購作業未審慎評估，未預先編列保養維修費、在車上操作人員易有感染輻射致癌風險，加上重要零件損壞得停機，衍生走私風險，效率差早被審計部點名該淘汰！

本刊調查，關務署12年前編列6億4075萬採購8台機動式檢查儀，平均每台要價約8千萬，陸續在12年啟用，由於使用年限僅7年，最老的機動式檢查儀已超過5年使用年限，其餘也超過3年使用期限，目前已報廢1台，7台分別配屬在配屬在基隆關東岸及八里分關 、台中第1、2貨櫃儀檢站及高雄第1、2及6貨櫃儀檢站。

關務署正逐年編列預算，將機動式檢查儀汰換為軌道式檢查儀，但在等待替換軌道儀期間，仍有致生抓毒及走私貨品漏洞的風險。

事實上，機動儀當年啟用後，就因採購作業未審慎評估，且未在契約上訂明保養維護服務及零組件供應事項，後續保養維護採購也未依重要零組件使用壽命擬定採購需求、未預先編列預算支應等缺失，導致機動儀未能發揮行駛至港區各點的機動優勢及故障支援功能，早被審計部點名「功能不彰」。

審計部也指出，由於機動儀中的X光直線加速器等重要零件曾相繼損壞而停機，損壞期間估計約有超過2萬3000多只的高風險貨櫃未經檢驗即予通關，衍生走私風險。

為了遏止走私氣焰，財政部關務署後來決定採購軌道式檢查儀，但全台目前僅有4台，分別配屬在基隆關西岸、臺中第3貨櫃儀檢站及高雄第4、第5貨櫃儀檢站，第6貨櫃中心已編列3.1億元汰換機動儀及建置廳舍，預計2022年完工，但目前作業仍卡在決標階段。

販毒集團去年底以岩鹽貨櫃夾藏毒品從高雄港第六貨櫃中心闖關時，當時由使用年限超過5年的機動式貨櫃檢查儀執行任務，機動儀「超齡演出」未驗出岩鹽貨櫃藏毒，貨櫃成功闖關，靜等毒梟領貨，所幸警方獲得線報，及時攔截，險讓3毒梟得逞，軌道儀替換機動儀的「空窗期」，將考驗海關查緝走私的應變能力。

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(中時新聞網)