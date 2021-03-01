財政部關務署配屬在高雄港第6貨櫃中心的「機動式檢查儀」至今使用邁入第12個年頭，使用年限已超過5年，一起以岩鹽貨櫃夾藏貨櫃的毒品從第6貨櫃中心進港後，因機動儀「超齡演出」出槌，掃描後，電腦判讀也未發現該只貨櫃有異樣放行，險些讓毒梟擁有的市價3.6億毒品流入市面，所幸及時被警方攔截。

本刊掌握消息，保三總隊第二大隊警方，2020年底獲悉有販毒集團在巴基斯坦設置據點製毒，打算透過海運貨櫃跨境走私入台牟利，經佈線追查後，同年12月初，一只以「岩鹽」申報進口的貨櫃入關高雄港第6貨櫃中心，當時貨櫃先由逾齡5年的老舊機動儀執行掃描任務，結果經電腦螢幕判讀並未發現異樣，該只貨櫃安穩進入108號碼頭囤放，等待貨主領取。

警方接獲線報指有集團透過海運貨櫃走私毒品入台，趁毒梟到高雄港領貨時一舉逮捕，在108號碼頭清點毒品數量。（圖／讀者提供）

貨櫃囤放碼頭期間，警方獲得線報，指該批申報進口的岩鹽和往常進港時間有出入且代理商是生面孔，懷疑該只貨櫃暗藏走私貨；警方於是在12月4日會同海關和港警前往108號碼頭開櫃查驗，果然發現裝在一袋袋太空袋中的粉色岩鹽中，夾藏一包包封裝的K他命結晶體；警方為了追查毒品幕後貨主，於是按兵不動，重新將貨櫃上鎖，守株待兔等貨主上門。

保三警方攔截岩鹽貨櫃，開櫃發現裝在太空袋中的岩鹽內藏K他命毒品（黃圈處）。（圖／讀者提供）

1周後，販毒集團成員蘇姓男子（43歲）和駕駛貨車的董姓司機（24歲）前來領貨，蘇男在車上監看未下車，警方見董男填資料領貨時，趨前將2嫌逮捕；經開櫃清點，發現共有22包、重185公斤市值約3億6千萬的K他命結晶體夾藏在岩鹽。

警方後來循線在仁武區一處倉庫另查獲950公斤製毒原料，逮捕林姓女子（44歲）及謝姓男子（24歲）、洪姓男子（21歲）等3嫌。警方查出蘇嫌為販毒集團中的幕後金主之一，另洪、謝2嫌負責看管毒品運貨，事成後，可分30萬和150萬酬庸，3嫌因涉嫌重大，經橋頭地院依違反《毒品危害防制條例》罪嫌收押禁見。

保三警方因掌握該販毒集團先在泰國境內分裝毒品，於是透過刑事局聯絡上泰國警方，告知毒梟可能落腳處，去年12月15日晚間，泰國警方在一處倉庫及民宅分別查獲208公斤K他命及228公斤海洛因，並逮獲1名泰女，台泰警方成功跨國聯手緝毒。

警方查獲貨櫃走私毒品後，循線在仁武一處鐵皮倉庫查獲製毒原料，將謝嫌（右）和洪嫌（左）壓制在地。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)