【1】台灣鰻日本市占率 從5成跌至5趴

台灣鰻魚產業已逾半世紀，90年代出口逾6萬噸，但大陸崛起以低價、量大搶攻日本市場，台灣盛況已不復見，鰻魚加工廠、包裝廠都只剩個位數，鰻魚養殖戶也不到全盛時期1成，以前桃園因機場地理位置常見的活鰻「趕飛機」畫面幾成絕響，疫情衝擊更雪上加霜。

【2】台積電徵才 碩士起薪年增近萬

台積電在台擴產，同時前往美國設廠及成立日本子公司，需才孔急，3月起啟動校園徵才，首站於中山大學起跑，後續分別在台大、成大、台科大等7所學校登場，台積電表示，今年徵才數不會少於往年人數。值得注意的是，台積電今年元月起調整薪資結構，新進員工起薪將比往年大幅提高約2成，以碩士以上畢業生起薪換算，月薪較去年新人高出近萬元，將逾5.7萬。

【3】砸10億救急 農民嘆錢進誰的口袋

大陸今起暫停進口台灣鳳梨，為搶救鳳梨農，政府砸10億元救市，台南關廟鳳梨農黃百練昨直指問題核心，認為政府不該只是給10億元補助，只求暫時解決眼前難題，若再遇外銷碰壁怎麼辦？呼籲政府該做的是強化農會資源、培養專業人才，專責輔導農民，讓農業穩健發展。

【4】協雲宮櫻林蒙羞 居民嗆封山

苗栗縣協雲宮櫻花林今年花況佳，農曆春節期間滿開，加上天氣好，被疫情悶壞的各地遊客紛紛湧入山區賞花，不過亂象隨之而來，家住協雲宮附近的張姓女子近日接連在臉書社團PO文，痛批遊客沒有公德心，食用完的垃圾隨手扔，甚至還有使用過的尿布，滿山垃圾多到撿不完，怒嗆「逼人封山」。

【5】金球獎再惹議東西兩岸同步揭獎

第78屆金球獎頒獎典禮台灣時間今（1日）上午9點登場，揭開好萊塢頒獎季的序幕，雖然典禮前風波不斷，包括獲得2項提名的熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）爆出賄賂疑雲，主辦方好萊塢外國記者協會（HFPA）也被爆出87個成員中竟沒有非裔，挨轟缺乏種族多元性，仍不減金球獎的關注度。

(中時新聞網)