緬甸警方今天在各地向抗議2月1日軍事政變的示威群眾開槍，至少有18人死亡。聯合國秘書長古特瑞斯強烈譴責緬甸軍政府的暴力鎮壓，且對傷亡人數增加深感不安。

緬甸警方28日在各地向示威群眾開槍，至少有18人死亡。聯合國秘書長古特瑞斯強烈譴責緬甸軍政府的暴力鎮壓，且對傷亡人數增加深感不安。（資料照／美聯社）

聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）透過聲明表示：「對和平示威者動用致命武力並任意逮捕都是不可接受的。」

杜雅里克還提到：「聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促國際社會團結起來，並向緬甸軍方發出明確信號，即是他們必須尊重緬甸人民透過選舉所表達的意志，且要停止鎮壓。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也譴責緬甸安全部隊的最新致命鎮壓。

布林肯今天在推特發文說：「我們堅定地和勇敢的緬甸人民站在一起，並鼓勵所有國家一致聲援他們的意志。」

歐盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）同樣透過聲明譴責緬甸的軍事鎮壓，並證實歐盟將採取制裁措施作為因應。（譯者：陳彥鈞）1100301

(中央社)