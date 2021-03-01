台中太平區永豐路一棟巷弄內的透天厝，1日凌晨3點多發生火警。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

消防局出動消防車20輛、救護車3輛、人員64人、義消9人前往搶救。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

消防局出動消防車20輛、救護車3輛、人員64人、義消9人前往搶救。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

警消獲報到場救援，透天厝一樓一全面燃燒。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區永豐路一間民宅今（1）日凌晨發生火警，造成1死。（翻攝台中踢爆網）

台中太平區永豐路一棟巷弄內的透天厝，1日凌晨3點多發生火警，警消獲報到場救援，唯一樓一全面燃燒，由於屋主42歲女兒全盲受困二樓，經救難人員滅火搜救，最後仍在二樓靠窗處尋獲沒有生命徵象的鄭姓女子，火警原因仍待火調人員釐清。

台中市消防局1日03時35分接獲民眾報案指稱太平區永豐路337巷一棟三樓透天厝發生火警，報案者指稱有一名眼睛全盲女子受困屋內，火災發生後照顧她的外勞已逃出，請求派人車前往搶救。

消防局隨即後派遣太平、國光、十九甲、大里、仁化、信義、東英分隊、第三大隊，出動消防車20輛、救護車3輛、人員64人、義消9人，由太平分隊分隊長廖辰桓帶隊前往搶救，於8分鐘後即抵現場，並在04時35分控制住火勢，而在04時54分撲滅。

救難人員也在二樓窗邊發現鄭女，但她已沒有生命徵象、明顯死亡。

火災發生後太平警分局太平派出所也立即派員前往管制現場及疏導交通。經了解42的鄭女因眼疾失明且其智能及認知都有障礙，平日由印尼籍看護與其住在透天厝，而親人則住在鄰近大樓；1日凌晨家屬接獲印籍看護來電指稱一樓起火，看護也告知鄭女要她逃生，但因火勢愈來愈大，印籍看護往三樓逃生並跳樓獲救；鄭女則遺憾未逃離。

目前已由消防隊火調人員及警方鑑識小組現場瞭解起火原因及後續相驗事宜，並由派出所通知家屬及印尼籍看護帶至製作筆錄，財損部分尚待清查中。

(中時新聞網)