「一開始我們看一個疾病，後來其實我們醫治的是一個人。」這是現任雙和醫院癌症中心主任趙祖怡，在獲頒新北市第7屆醫療公益獎之醫療特殊奉獻獎時發表的感言，也是他從醫以來的心情寫照。

近40年來，趙祖怡醫治過無數癌症患者，也曾幾次接手在別的醫院求診、但被醫師認為沒救的病患。趙祖怡說，看到治療的病人能夠按時回診、再見到他們都活得好好的樣子，就是醫師生涯中最有成就的事情。今年63歲的趙祖怡也有獨到養生哲學，讓他自豪這些年的體適能，應該比中年時來得更好。

趙祖怡主任於1983年畢業於國防醫學院，曾任三軍總醫院血液腫瘤科主任及國防醫學院教授，2008年被《商業週刊》推薦為百大良醫；2010年轉任至雙和醫院，在教學、研究、臨床與行政服務各方面均有傑出之貢獻。

不過在醫師和教學及病理研究上表現出色，代價就是體力大不如前。幾年前，趙主任頻被友人提醒，身材走樣變胖，看上去顯得疲累，勸他要找時間運動。「我40多歲的時候就開始有足底筋膜炎，腳底板會痛，所以那時沒怎麼運動。」直到一位友人帶著他走進健身房，趙祖怡這才驚覺相見恨晚，他開始隨著教練進行重訓。

趙祖怡醫師年過中年才進健身房，隨著教練進行重訓並且自主多元鍛鍊，多年下來，體適能有感轉好。(圖/趙祖怡主任提供)

●趙祖怡養生實踐1：運動不是想動才動 一定持之以恆

趙主任笑說，會選擇當血液腫瘤科醫師，大概跟骨子裡有「愛挑戰、不服輸」的個性有關，希望做些別人還沒涉足的創新研究，並且一定會堅持下去，直到有成果為止。這樣的執著精神，也被趙祖怡在運動時徹底實踐。他可以一個星期去７次健身房，從重訓、心肺有氧到肢體協調伸展，全都包含在運動菜單裡，每個動作都做好做滿。多年來無論再怎麼忙碌，一周兩次重訓絕對跑不掉。

「每次運動完，我都覺得越來越有力氣，精神也變好。」他舉例，以往困擾他的腳底痛，隨著重訓後的強化肌力與伸展，明顯減輕。「有時走路不小心快滑倒了，身體會自然又快速修正平衡，」趙祖怡笑著說，「明顯感受到，自己比以前來得輕巧多了。」

趙祖怡主任對於打鼓活化手腦協調與大腦認知的效果，相當肯定。(圖/趙祖怡主任提供)

●趙祖怡養生實踐2：找到喜歡的事情 學打鼓悟出生活哲學

除了讓體適能活絡，心情開朗愉悅也是健康的重點之一。了解他個性和嗜好的老婆，選在他60歲那一年生日，幫趙祖怡報名了音樂教室，學的竟然是爵士鼓。

打鼓需要大量使用核心肌群的力量，也是很好的紓壓方式。(圖/趙祖怡醫師提供)

「我當過學生，也當過老師，非常清楚『學習』沒有捷徑，就像小和尚挑水，每個基本功都要耐心好好練習。」他說學了打鼓之後，這才知道鼓手不但需要明快大腦反應及靈巧手腦協調，「拿著鼓棒懸空的手要有力敲擊、踩踏大鼓不能空虛無力，這都是核心肌群要足夠有力才能做到。」

說起打鼓，趙祖怡神情就像小男孩般雀躍，「打鼓是很好的紓壓方式，尤其累的時候，全心打鼓是很舒暢的放鬆。」

他還從鼓譜中體會，要讓鼓句打得順利，不能只盯著看當下的鼓譜段落，應該要先往前看，「預先知道未來的走向，你才能先做好準備，就能打得順而不卡卡。」

●趙祖怡養生實踐3：生活要超前部署 練習左手的收穫

在打鼓時學到的「往前看」，也成了趙祖怡的生活哲學。他眼見一位學長因為中風而行動不便，心生警惕之餘，也想讓平日非慣用的左手，在需要時能派上用場，於是開始練習用左手拿筷子吃飯。

練習用日常非慣用的左手，也是趙祖怡主任特別的養生心法。(圖/梁惠明攝)

他先觀察右手怎麼執筷，再發揮一貫的堅持精神，一天一天慢慢體會，現在趙祖怡已經可以用筷子夾起花生、玉米、飯粒等小物都不成問題。他也笑說，以前他吃飯是火速結束，現在換成左手，速度當然變得緩慢，但是卻有比較多的時間留在餐桌上，反而與家人更有聊天的機會，這是練習用左手吃飯後，意外得到的美好收穫。

●趙祖怡養生實踐4：心態開朗 能發揮自己的位子 就是最好的位子

趙祖怡語重心長地說，「初被診斷出癌症的病人，如果不是在腫瘤科被證實，那麼應該在治療之前，與腫瘤科醫師深入討論治療計畫該如何進行，因為腫瘤科醫師最知道腫瘤治療的發展。病人不一定要找腫瘤科醫師治療，但一定要找腫瘤科醫師諮詢。」這是趙主任在專業上對癌患的建議。能讓患者能受到更完整而精確的醫療照顧，就是血液腫瘤科醫師的職責。

「你若為獅，何須炫耀」、「桃李不言，下自成蹊」，這是趙祖怡近年來的體悟，對他來說，所謂的成就不是自己出名得利，而是「幫助了多少人，讓別人成功」。

他笑說，現在最開心的事，就是聽到曾經教過的學生對他說，「以前你教我的事情，我都沒有忘記，得到很多收穫…」，或是治療過的癌症病人，健康回來門診。「能發揮自己的位子，就是最好的位子，」這個體悟讓他心情總是開朗，覺得生活大有意義，為實踐養生加分不少。

「中年的時候，我有脂肪肝，骨密度也快不及格，但是運動大概半年後，骨密度就有改進，連脂肪肝也減少，」趙祖怡笑咪咪繼續說，「更重要的是，醫生老叫病人運動，可是自己都不懂，要怎麼勸病人，」他琅琅上口各種運動項目能帶來的好處，一時之間，趙祖怡好像化身健身教練，讓診間的空氣變得輕盈。

也是這樣親和的特質，不少病人在罹病驚恐之餘，無形中從趙祖怡的言行中得到支持的力量。趙主任謙稱這些都不是什麼養生大法，但他的好精神都寫在臉上，讓人一眼就能見證，印象深刻。

(中時新聞網)