本周開始連續3波變天，分別在明天、周六及下周一，氣象專家吳德榮表示，明天冷空氣南下，北台灣白天高溫從28度降至18度，驟降10度，新竹以北、東半部有雨，周三降雨趨緩，周四、五天氣好轉，周六、下周一又有2波鋒面接力影響，帶來大量水氣，且鋒面間的空檔水氣也不會明顯減少，因此雨將連下3天。。

今天白天回暖，天氣穩定，西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明天(2日)冷空氣南下，北台灣氣溫驟降10度，白天高溫僅18度，低溫約15度，其他地區氣溫也都略降；新竹以北、東半部有局部雨。

吳德榮說，周三(3日)降雨漸緩，大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲，新竹以南多雲時晴；氣溫緩升，白天北部偏涼、南部舒適，早晚略偏冷。周四、五(4、5日)全台好天氣，白天微熱、早晚涼，降雨部分僅東半部、部分山區偶有局部雨。

吳德榮說，周六(6日)和下周一(8日)晚上又有兩波鋒面來襲，冷空氣較弱但水氣多，兩波鋒面之間雖然有空檔但不明顯，為多雨的型態。周六中部以北有陣雨；下周日、一降雨有先減緩、再增強的變化，因為是模式末期模擬不確定性較大，降雨時間、空間分布都還在調整，需持續觀察。

氣象局表示，周六、周日（6日、7日）東北季風增強水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。下周一至下周三(8日至10日)全台早晚天氣涼，北部、東半部局部短暫雨，其他地區為多雲。

(中時新聞網)