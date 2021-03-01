大陸海關總署因在台灣鳳梨檢出介殼蟲，自3月起暫停台灣鳳梨輸入，引起國內震驚。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，如果這麼點事，台灣都「驚恐萬狀」的話，民進黨當局還逞什麼能？大陸真想搞台灣經濟的話，「辦法可多了去」。

胡錫進27日在微博發文表示，大陸暫停輸入台灣鳳梨，這在大陸方面屬於一個微不足道的調整，而且是出於檢出有害生物、防範植物疫情風險的原因，但在台灣卻成了驚天動地的事件。「蔡英文又要去看果農，又呼籲台灣人多吃鳳梨，台灣媒體滿屏都是鳳梨」。

胡錫進進一步指出，如果這麼點事，台灣都驚恐萬狀的話，民進黨當局還逞什麼能，大陸真想搞台灣經濟的話，辦法可多了去了，可以搞得台灣滿地找牙。

迄今為止，胡錫進強調，大陸一直沒有放棄兩岸和平統一的大的路線，從沒有把制裁擺到桌面上來過，他奉勸，台灣當局自己請好自為之，不要把兩岸關係朝對立的死胡同裡推。

胡錫進提醒民進黨，一邊搞兩岸政治對抗，一邊要求大陸惠台措施只增不減，這個世界上哪有這樣的邏輯？出了問題以後，台灣一些人還叫嚷「自由鳳梨」，對比澳大利亞的「自由紅酒」，這不是給台灣果農挖坑嗎？

胡錫進直言，台灣向大陸賣鳳梨才能賣多少錢？台灣這麼小的經濟體，一年對大陸貿易順差高達1000億美元以上，如果大陸真將惠台改為壓台，將有多少台當局的噩夢？台當局就不要政治炒作「禁鳳梨」了，還是為了台灣經濟和民眾福祉停止迫害兩岸關係。

(中時新聞網)