小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(28)日財經重點。

【1】抗亂流 15檔造市概念股逆襲

外資今年大賣台股1,931億元，權值股成重災區，中小型股倖免於難，再加上6月30日台股將啟動「股票造市者制度」，三低股（股本低、成交量低及低基期股）可望成為市場新顯學，包括旭隼、裕日車、瑞穎等15檔「冷門造市概念股」入列造市名單機會濃。

【2】外資拋售 法人覓節後四方向

元宵節（26日）當天台股遭到外資無情拋售，創下史上最大賣超金額944億元，指數應聲下挫498點並跌破萬六大關，後市表現引發市場矚目。法人表示，並非全面性的重挫，且具有股價低基期、高殖利率、原物料及景氣循環股相關供應鏈個股，獲得市場青睞，為節後台股布局四大方向。

【3】15檔高現金殖利率 股市明燈

2020年財報陸續揭露，170家上市櫃公司已公告股利政策，投資專家認為，漲時重勢跌時重質，價值型與投機型族群勢必分道揚鑣，包括中鋼構、宇智等15現金殖利高的個股，有望受到法人及保守型資金青睞。

【4】貨櫃船塞港 美國線漲不停

春節過後，貨櫃船運市場歐美線發展漲跌互見。波羅的海貨櫃運費指數（FBX）上周公布，亞洲到美西每大箱（40呎櫃）運價4,922美元，周漲268美元，美東線5,822美元，周漲119美元，亞洲到地中海7,967美元，周漲74美元，僅亞洲到歐洲的8,308美元，周跌122美元。

【5】公股行庫利多 將拉高配息

拚繳庫預算，六大公股金控銀行今年將提高現金股利配發率。2020年疫情肆虐加上央行降息，使國銀獲利普遍衰退、衰鴻遍野，以銀行為主幹的公股金控、銀行尤其首當其衝，逾半公股金控、銀行獲利衰退逾兩成，但據了解，為拚今年繳庫目標，公股金、銀將以提高現金股利占全體獲利的配發率，以維持約當去年的現金股利水準。

(中時新聞網)