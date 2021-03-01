立委費鴻泰自己有養二條狗，昨在Clubhouse上與民眾線上討論與『養寵物』相關議題。（立委費鴻泰提供）

家庭養寵物作伴，已成為現代工商社會普遍的現象。立委費鴻泰自己有養二條狗，昨晚9點在目前夯爆的語音社群平台(Clubhouse)，與身兼台北市獸醫師公會理事長的台北市議員楊靜宇，參加「養狗與理財、數感」話題系列，線上討論與『養寵物』相關議題。

開場是由主持人Doris和Nicki共同展開話題，楊靜宇與費鴻泰分別提出下列議題：

（1）以一條狗的注射預防針（八合一疫苗＋狂犬病疫苗）為例，飼主一年必須花費預防針費用約1400元。政府可補助有植晶片寵物的每年每種預防針費用嗎？如此，給予寵物飼主實質上補貼，可令養寵物人會有感。

（2）很多虐待動物事件層出不窮，『動物罪案警察專隊』對動物保護部分，在這方面執法及辦案應加強，以減少社會上發生虐待動物事件。

（3）飼養寵物開銷費用如何可以列入個人綜合所得稅扣除額部分，宜以有植入晶片之寵物為限，避免被有心人士濫用，這個題目可以進一步與財政部研究。

（4）有關寵物保險部分，目前有些產險公司有提供此類保險產品，日後可請專業保險專業人士一起來暢談，討論保險涵蓋項目、保險費計價方式和理賠方式等。

（5）毛小孩輸血問題也是可探討的議題。例如小狗血庫的規範，也是重要的議題，如何取得健康、品質良好的動物血庫，需要有良好的制度做配套。

費鴻泰強調，目前少子化的社會，養寵物對人心靈及精神上面的寄託有所幫助，希望大家能夠關心與討論此議題。

楊靜宇與費鴻泰也表示，未來兩人將在這方面議題合作，包括落實或修正「動物保護法」、有晶片寵物打預防針補助、飼養寵物開銷費用列入報稅扣除額等，日後會繼續在Clubhouse與大家討論。

(中時 )