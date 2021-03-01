萬那杜發生規模5.9地震 深度僅10公里 08:482021/03/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）通報，大洋洲國家萬那杜首都維拉港（Port-Vila）以西90公里處，今天發生規模5.9地震。 路透社報導，據美國地質調查所資料，這起地震震源深度10公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100301 一周爆3命案 委內瑞拉數百人抗議「殺女」罪行 飆車族擾清夢 居民盼將心比心 (中央社) #公里 #地震 #地質調查所 #地質調查 #地質 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台商兩岸去年PCB產值 攀峰 04:102021/03/01 產業．科技 掌握買方市場 調整疫苗採購政策 04:102021/03/01 話題觀察 每逢菜脯產季 嘉義布袋鹽管溝臭翻 04:102021/03/01 地方新聞 等嘸疫苗 台灣抗疫排名下滑 04:102021/03/01 話題觀察 消金數位化 因疫情加快3年 04:102021/03/01 金融．稅務 2000乖寶寶 抗議北宜速限40km 04:102021/03/01 地方新聞 2020年陸經濟總量占世界經濟比重估逾17％ 16:532021/02/28 財經 教官戀名校高中女發生關係 不甘被逼領259萬退伍告贏教育部 15:402021/02/28 社會 唐從聖悼吳孟達 曝他義氣真誠「汶川大地震帶我們趕往成都」 17:362021/02/28 娛樂 心臟救星 美研究發現降低衰竭風險最高42％的好習慣 03:222021/03/01 國際 親子共推藻礁公投 公民教育札根 04:102021/03/01 政治要聞 國際熱門新聞 美前國務卿蓬佩奧 自豪惹毛北京 - 國際大事 - 中國時報 影》川普卸任後首場演說 暗示再戰2024 不組新政黨 - 政治圈 心臟救星 美研究發現降低衰竭風險最高42％的好習慣 - 國際 川普大砲將重出江湖 拜登政府一句話嗆爆 - 國際 怒吼泰皇交出步兵指揮權 抗議者與警方在軍營外激烈衝突 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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