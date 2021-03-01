美國地質調查所（USGS）通報，大洋洲國家萬那杜首都維拉港（Port-Vila）以西90公里處，今天發生規模5.9地震。

路透社報導，據美國地質調查所資料，這起地震震源深度10公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100301

一周爆3命案 委內瑞拉數百人抗議「殺女」罪行
飆車族擾清夢 居民盼將心比心

(中央社)

#公里 #地震 #地質調查所 #地質調查 #地質