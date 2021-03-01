Rockets and Oladipo have plenty of options between now and March 25 trade deadline and summer free agency. More details in story. https://t.co/gmrjbJZmnV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2021

看來火箭想要繼續留住歐拉迪波，只能砸下大把銀子了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，歐拉迪波已經拒絕火箭提出兩年4520萬美元續約條件，因為他想追逐年數更長、薪資更高的合約，目前熱火、尼克兩隊都有興趣搶他。

先前透過牽涉「大鬍子」哈登的4隊交易，歐拉迪波從溜馬跳槽火箭，目前他替火箭打了13場例行賽，平均拿下18.9分、4.9籃板及4.8助攻，表現還算可圈可點，問題是他的4年8500萬美元合約將於今天夏天到期，他當然不想太早綁死。

接下來歐拉迪波將在26日，也就是本季交易截止日之前，再次陷入交易謠言當中，根據沃神報導，火箭可在他成為自由球員之前，提出4年1.13億美元續約，等到他成為自由球員，火箭更可提出4年1.51億美元或5年1.95億美元合約。

簡單來講，火箭並非沒辦法留住歐拉迪波，只是要看火箭願不願意為他砸錢，畢竟他擁有嚴重的傷病歷史，才讓火箭陷入兩難處境，目前熱火與尼克都有興趣搶他，也在今年夏天擁有足夠薪資空間可以簽他，接著就看歐拉迪波將如何取捨了。

(中時 )