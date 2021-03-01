日前大陸突然宣布將禁止進口臺灣出產的鳳梨，引起各界熱議，而此事更間接暴露了民進黨政府近年來極力推行的新南向政策的失敗，國民黨文傳會副主委鄭照新昨(28)晚就在臉書貼出近年來台灣水果對外出口數據，新南向的成績實在慘不忍睹。

鄭照新在臉書中指出，民進黨執政以來，重要水果外銷數字不僅未「脫中」，還變本加厲，105年台灣鳳梨出口數據中，對大陸銷售了27,885公噸，這個數字在109年更是增長到42,121公噸，翻升了快一倍；而與此同時，鳳梨在新南向國家的銷售，僅從13公噸成長到461公噸，大陸向我國購買的鳳梨數量是新南向多國的近百倍！

鄭照新更列出其他水果的銷售數字，其中芒果、釋迦等水果的銷量也呈現巨大的差距，近來傳出也有停止出口大陸消息的蓮霧更是相差多達600倍，這讓鄭照新不禁想問，民進黨新南向政策失敗成這樣，最後準備要怪誰？大陸還是前朝？而這種卸責的方式能夠真正解決問題嗎？

鄭照新的貼文引發網友討論，表示「仇中是工作，舔共是生活」、「看起來，大陸不買、農民很慘」、「這次大陸不買單了，這個執政黨還有其他的方法幫助農民嗎？不要只會用嘴巴治國」、「有圖有證打臉他們這些禍國殃民的政客民代們」、「民進黨的支持者不會看這種數字太多的圖表，不用腦的梗圖他們才看的懂」、「誰能告訴我新南向政策到底花了多少國家預算」。

(中時新聞網)