【愛傳媒陳玲玲專欄】大衛・芬奇新作《曼克》講述的就是電影《大國民》編劇曼克背後的創作秘辛。

很久沒看到這麼華麗的電影！講一個關於30至40年代荷里活的故事。他刻意把影片拍成黑白，把影片音質弄至老舊，為的就是向黃金年代的荷里活片致敬。

英國廣播公司BBC曾公佈影史百大美國電影，《大國民》名列第一！其中具有開創性的敘事風格、高明鏡頭語言和無懈可擊的劇本讓《大國民》多年來獲得各界一致肯定，被譽為影史上最偉大的一部電影！

1941年的美國經典劇情電影《大國民》，片中描述一位富豪凱恩在宅邸裡死亡後，報社記者根據他留下的遺言「玫瑰花蕾」，從五個跟凱恩關係密切的人物口中，以多方角度建構出他的性格、人生，以及內心深處旁人無法看見的一面。

劇本是大衛・芬奇的父親傑克芬奇在2003年過世前所留下的遺作，經過17年後終於由兒子拍攝為電影作品。

《曼克》也被稱作大衛・芬奇的電影情書，原因是片中出現了大量的30年代好萊塢的電影人，而且影片色彩還特地做成黑白。

本片有關《大國民》劇本背後的故事，其敘事手法也仿效該片，採用雙綫時間軸來回往返。

《曼克》和《大國民》一樣，採用非線性時間敘事，這類手法在《大家國民》的年代是一種創舉，但放到當今已經是一種常用敘事。

大衛・芬奇的《火線追緝令》、《鬥陣俱樂部》反映了當代社會道德淪喪等社會問題，《曼克》呈現荷里活黃金年代的光明與黑暗。

大衛・芬奇很少拍爛片！

作者為資深廣告人

照片來源：電影海報截圖

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(中時新聞網)