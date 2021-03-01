美國前總統川普28日發表卸任後首場演說，暗示可能再戰2024，並且親自表態不會籌組新政黨。

美國前總統川普28日發表卸任後首場演說，他暗示可能再戰2024，並且親口表態不會出走共和黨、另外籌組新政黨。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，28日於佛州奧蘭多舉行的共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）最後一天會議上，川普壓軸發表演說，即便消失大眾目光一個多月，還遭眾議院彈劾，川普在共和黨內人氣仍不墜，一出場全場就陷入瘋狂，與會人士給予熱烈掌聲，並且重覆高喊「美國」。

在群眾的熱烈歡迎中，川普上台就表示「想我了嗎」，現場民眾回以熱烈歡呼聲，他說4年前和大家經歷了「不可思議的旅程」，「而這場旅程還沒結束」，再次引起全場熱烈歡呼。

川普說，「我們自豪、勤奮的美國愛國者運動才剛開始，最終我們會贏」，「我們會勝利，美國會變得比以前更強大、更偉大」。

他話鋒一轉，痛批美國在短短一個月內，「從美國第一變成美國最後」，暗示可能再戰2024，「但是誰知道呢，我可能決定第3度打敗他們。」

不過川普也澄清不會出走籌組新政黨，強調是「假新聞」，在演說中訴求共和黨團結，「我們不會籌組新政黨，我們有共和黨，共和黨將會團結，而且比以往都更加強大。」

川普也在演說中重申大選舞弊等不實訊息，「我們有一個非常惡毒、腐敗的選舉過程，必須立刻解決，這場大選被操縱了，最高法院及其他法院卻不想做任何事。」

他也在演說中將自己塑造為拜登的主要批評人士，「拜登經歷了近代史上所有總統以來最糟的第一個月」，痛批拜登的移民政策，導致美國南部邊界出現新危機。

(中時新聞網)