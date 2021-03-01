有見過這麼正的「榮民」？一位退役的陸軍女中士賴美樂今年1月才因貼出退伍令而引起網友暴動，昨（2月28日）又曬出「榮譽國民證」，再次因漂亮的長相在網上掀起熱烈討論，不少網友大讚「榮民也有正妹！」

據了解，照片中這名有著漂亮動人的大眼以及精緻臉蛋的正妹，其實是退役的陸軍運輸兵賴美樂，賴美樂其實早在今年1月初就在個人Instagram上PO出與退伍令的合照，而賴美樂的傲人的上圍以及身材曲線，也引起廣大網友的討論。

當時賴美樂透露，民國97年畢業後，她聽從父母的建議報考從軍，而這一待就是12年6月，也從小兵一路升到士官，更說感謝這一路上的貴人相助，從軍的12年6個月又24天，對她來說就像一場夢一樣幸運。

而賴美樂決定退伍，是因為有了一個可愛的寶寶，希望把時間拿去陪伴小孩，才毅然決然選擇退伍；她感慨地說，「我知道什麼選擇對我跟兒子來說才是最好，即便有人覺得我傻，但陪著孩子一起成長的時光 是用再多錢也買不來的」。

昨（2月28日）賴美樂於臉書社團《爆廢公社二館》開心發出一張可愛自拍照，只見照片中她手拿一張小卡，上頭寫著「榮譽國民證」，內文還幽默地寫下，「誰說榮民都是老杯杯」，而照片中的她擺出可愛表情，配著這張榮民證形成相當大的對比。

貼文曝光後，截至發稿時間已超過1萬位網友按下表情貼，不少網友紛紛激動留言，「最漂亮的年輕榮民」、「原來....也有這麼漂亮的老杯杯」、「感謝妳，為國家付出」、「好美的榮民，讚的咧」、「榮民也有正妹」、「當過兵的女人不是最厲害，最厲害是當完兵還特美麗」、「X！好正的榮民！」。

(中時新聞網)