資深港星吳孟達（達叔）因肝癌導致多重器官衰竭，在前天（2月27日）病逝，享壽70歲。吳孟達死訊讓各界都很不捨，他的娛樂圈好友田啟文難過透露，吳孟達生前就怕90多歲的老母親擔心，都沒有向老人家說病情，如今吳孟達人已走了，田啟文也呼籲外界別亂傳話，不要讓老母親擔心；至於遺產，田啟文表示，吳孟達的經濟狀況沒有問題，針對外界盛傳有1千萬遺產，田啟文則說：「當然是假的」。

「黃金配角」吳孟達人生謝幕，他的娛樂圈好友田啟文就向港媒呼籲，吳孟達生前接受治療時，一直都不希望媽媽擔心，是直到吳孟達過世當天早上，老母親才知道兒子的病情，田啟文也喊話，別再傳不實傳聞「不要再刺激到她，不要有太多負面報導，尤其是假新聞」，別讓90多歲的老人家擔心。

針對吳孟達的後事，田啟文表示，吳孟達家屬仍在傷心情緒，先讓他們好好休息，至於吳孟達追思會的進度，田啟文則說，細節目前仍在討論中，考量吳孟達有很多粉絲、海外朋友，田啟文要先和家屬討論，還要考量場地大小和安全。

提到吳孟達的遺產，田啟文表示，吳孟達在2014年已立好遺囑，強調吳孟達的經濟狀況沒有問題，對於外界盛傳吳孟達留下1千萬遺產，田啟文則說：「當然是假的，但我不會講有多少，子女也沒有為遺產去做什麼」。

(中時新聞網)