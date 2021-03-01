春天是萬物甦醒、百花齊放的季節，在這朝氣蓬勃的3月天，每個人都很期待自己會有更好的發展，星座命理網站《每日運勢風水》就點名3生肖的人從今（1）天開始能避開衰運，生活過的越來越舒心幸福，在各方面都會有好結果。

▍生肖馬

屬馬人做事細心，態度認真，所以在事業上的發展非常穩定，不會有大起大落的時候。今年3月1號開始，他們的社交圈更乾淨了，不但身邊貴人多，也能避開小人，有效提升自己的工作效率，所以日子越過越紅火，煩惱也越來越少，未來更加美好。

▍生肖龍

屬龍人天生樂觀且做事認真，只要是自己感興趣的事情，無論多困難都一定會盡全力做好。今年3月1號之後，屬龍人的生活會有很大的轉變和突破，一方面自己生財有道，另一方面能在事業上大刀闊斧地前進，讓長官眼前一亮，自己也能避開了小人，不會再被別人搶走功勞。這段日子他們也因為收入暴增讓生活的品質也顯著提升，心中的煩惱也都煙消雲散。

▍生肖蛇

屬蛇人擅長動腦筋，更能用自己的方式處理好人際關係上的矛盾點，不會在生活中走下坡路，無論遇到多大的壓力和困難也能保持良好的心態，不會輕易退縮，因此，儘管生活的腳步越走越緊湊，卻可以收穫最甜的果實。

今年3月1日後，屬蛇人的日子算是過得越來越好，生意、事業上有了重大突破，也能遇到伯樂賞識，靠著身邊貴人的配合和幫助，把小人通通趕走，困難都消失，往後日子越來越自在。

(中時新聞網)