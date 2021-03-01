台中市北屯某資源回收場日前清理廢棄物時，赫然發現第二警分局文正派出所載運前來回收之廢棄鐵櫃裡面，竟藏有信號槍1支及紅色練習煙幕彈6顆。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯某資源回收場2月27日下午清理廢棄物時，赫然發現第二警分局文正派出所載運前來回收之廢棄鐵櫃裡面，竟藏有信號槍1支及紅色練習煙幕彈6顆，隨即通報轄區警方及軍方處理，經鑑定並無殺傷力，有關該批裝備保管處理流程有無缺失，警方目前正積極調查中。

台中市警察局第二分局文正派出所於109年12月完成耐震補強工程，近期正逐步清理汰除廢棄物；2月27日13時30分許，該所員警將所內廢棄無財產登記之鐵櫃載運至資源回收場，工作人員整理時竟然在鐵櫃內發現信號槍1支及紅色練習煙幕彈6顆，隨即通報相關單位。

台中市警察局第二分局表示，經查該批訓練煙幕彈分別標示為民國75年及77年製，距今已約35年，經鑑識人員確認並無殺傷力，亦非屬「槍砲彈藥刀械管制條例」管制品；據瞭解該批早期訓練裝備年代久遠，早已超過使用年限，為何未進一步清理原因尚待釐清，警方將於查明後，依規定追究相關疏失人員責任。

(中時 )