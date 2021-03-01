The MVP doing MVP things:



36 PTS | 14 REB | 5 AST | 4 BLK | 1 STL pic.twitter.com/WhHjVeONos — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 28, 2021

先前突然因為觸發聯盟健康與安全協議停賽3周的公鹿主控哈勒戴，1日宣告重新回到場上拚戰，儘管他只替補打了18分鐘，拿2分、3助攻，公鹿仍以105比100逆轉擊退強敵快艇，哈勒戴也在賽後坦承，自己確實在新冠檢測呈現陽性。

身為公鹿本季先發控衛，哈勒戴場均可拿16.4分、5.4助攻與4.8籃板，卻在打完2月7日與騎士之戰後，突然宣告觸發健康與安全協議停賽，且一口氣缺席了3周，如今答案終於出爐，原來是他感染新冠病毒，當然必須停賽這麼久時間。

哈勒戴表示，自己確實出現新冠病毒症狀，也經歷到容易疲勞，以及嗅覺與味覺的暫時喪失等艱難體驗，幸好如今順利康復，也重新回到場上打球，但他以為自己在比賽最後幾分鐘會被換下，因為他有上場時間限制，幸好教練並未這麼做。

儘管哈勒戴還需一段時間才可逐漸找回球感，公鹿今天得以逆轉擊敗快艇，還是靠著「字母哥」阿提托康波的全能發揮，他拿36分、14籃板、5助攻、1抄截與4火鍋，米德頓也有19分、8助攻與6籃板；快艇以里歐納德25分最高。

(中時 )