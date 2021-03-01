警方將廟會參與鬥毆5人帶回警局，依妨害秩序罪送辦。(警方提供)

林邊鄉水利村「復興寺」28日舉行遶境活動，進行至晚間21時許，警方便接獲報案稱廟宇旁發生多人打架，立即啟動警力快打部隊馳赴現場，發現已未有打架情事，東港警分局為求慎重起見隨即增派警力到場維持遶境秩序，同步調閱路口監視器，已連夜帶回5名現場滋事者釐清案況。

案經警方帶回偵訊了解，雙方均為認識朋友，案發時廟會遶境現場背景音量大，相互講話口氣不佳發生誤會，進而對嗆而衍生推擠、打架情事。警方持續派員調閱路口監視器追查其他涉案民眾，並以妨害秩序等罪嫌移送屏東地方檢察署究辦；同時已約制、告誡雙方不得再有糾眾尋仇之舉，另加強該區域巡守，避免再有脫序暴力發生。

東港警分局偵查隊長石加宏呼籲，各主辦單位申請廟會遶境遊行時，請確實約制各參與陣頭勿有暴力滋事行為，如有發生鬥毆，日後將嚴格審查駁回路權等申請，另提醒民眾勿用暴力手段解決紛爭，進而挑戰公權力。警方絕對嚴正執法，依法究辦。

(中時 )