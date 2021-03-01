珍愛藻礁公投連署在全台引爆「粉紅風暴」，28日突破法定門檻28萬9667份，環團等待的奇蹟終於來臨，但在連署的過程中，公投領銜人潘忠政和環團不斷受到綠營側翼和覺青的抹黑，讓宅神朱學恒看不下去痛批，實在受不了側翼噁心的態度，以前死貼著環團要打倒萬惡國民黨拯救可憐藻礁，現在看人家沒用，就抹黑是核四同路人，有沒有一點道德價值觀啊？

朱學恒昨（28日）在臉書發文表示，他實在受不了側翼這麼噁心的態度了，以前是你們死貼著環團，說一定要打倒萬惡國民黨拯救好可憐藻礁！朱並po出當時民進黨是如何支持藻礁的新聞：總統蔡英文在2013年赴桃園參加藻礁活動時，親筆寫下「藻礁永存」承諾。桃園市長鄭文燦則是2012年競選桃園市長時，承諾若當選要支持觀新藻礁為自然保留區，結果鄭當選後，竟一改先前態度，推託藻礁是中央的職權。

「結果現在執政了發現做不到，也不道歉也不認錯」，朱學恒怒轟，甚至連「缺電就缺電吧」的這種勇氣都沒有，反而做最下流的事情單純靠顏色抹黑就好了，以前公投是公民對話，現在公投是公然侮辱；以前是公民團體環保先鋒，現在是核四同路人，「是有沒有一點道德價值觀啊」？

網友也在po文底下留言譏諷，「咦，之前不是說不缺電的嗎？怎麼才過幾年而已，時空背景就不同了，還真是日新月異啊」、「所以還是不要臉的厲害」、「但環團只有在現在才會出來抗議，選舉時候有還是支持背叛他們的政黨啊」、「黨的策略就是：先罵先贏」、「民進黨說黑就是黑，白就是白」。

(中時新聞網)