資深港星吳孟達（達叔）因肝癌導致多重器官衰竭，27日下午在妻兒的陪伴中病逝，享壽70歲。死訊被證實後，引發網友淚海，許多藝人也紛紛發文哀悼，不捨以後再也看不到達叔。有位不具名的人士28日公開吳孟達的最後一條朋友圈，看了令人鼻酸。

該名友人曝光吳孟達生前的朋友圈，背景圖為與現任馬來西亞籍妻子侯珊燕的合照，吳孟達一手搭在老婆的肩上，侯珊燕對著鏡頭笑得開心，看起來十分恩愛，而最後一條發文，是在去年12月12日向大家問安：「早上好」還附上三個擁抱的表情圖案；事實上，吳孟達發出這則貼文時，肝癌已經相當嚴重，但他依舊堅持與朋友們打招呼、向世界問好，溫暖又貼心的舉動，如今看來更為難過、不捨。

吳孟達當時抱著病體，堅持發文向大家問好。（圖／微博）

從此之後，吳孟達再也沒有更新動態，專心的在醫院與癌細胞對抗，沒有多餘的心力在經營社交平台。未料已經開刀、接受化療及住進加護病房保命，奮鬥不到3個月還是不敵病情惡化，每隔4小時就得打一次嗎啡止痛，卻起不了太大作用，肝癌蠢蠢欲動，促發多重器官衰竭，於醫院中撒手人寰。

根據港媒綜合報導，吳孟達近年的身體狀況已經亮紅燈，2014年因為病毒感染導致心臟衰竭，一度送進加護病房搶救才撿回一命；也曾在拍攝現場忽然感到心臟不適，痛苦的摸著胸口休息，當時的健康就頗令人憂心，如今證實因肝癌病逝，眾多影迷既遺憾又感慨。

(中時新聞網)