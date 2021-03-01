美國10年期公債殖利率上周一度突破1.6%，全球陷入恐慌拋售債券，有「股神」之稱的巴菲特在致股東的公開信內警告，投資債券將面臨「黯淡的未來」，呼籲投資者遠離債券市場。

巴菲特分析，在去年年底時，10年期美債殖利率為0.93%，比1981年時的15.8%收益率大幅下降94%，而在日本、德國等地，投資者從數兆美元的主權債務中所獲得的回報竟然為負數。他指出：「全世界的債券投資者：無論是養老基金、保險公司還是退休金......都將面臨著黯淡的未來。」

巴菲特同時，有些保險公司擬購入品質低但回報率高的高風險債券，以解決利率不足的問題。他指出，此種做法令人擔憂，並提到早於30年前，有些儲蓄和貸款行業就是因如此，而陷入萬劫不復的地步。

今年以來，美債殖利率隨著經濟成長展望好轉而持續上升。市場通膨預期已經回升到疫情爆發前的水準，而經通膨調整的殖利率直到上周才真的開始上揚。但美國聯準會（Fed）主席鮑爾24日繼續半年一度的國會作證。儘管美債殖利率走升，市場有關Fed可能提前升息的揣測甚囂塵上，鮑爾仍重申維持貨幣寬鬆政策的承諾，直到美國經濟從新冠疫情衝擊中進一步復甦。

鮑爾指出，隨著經濟轉強，消費支出可望大爆發，通膨在未來一年料有波動。但他表示，不認為通膨率會觸及「令人擔憂的水位」，也不預期通膨會漲幅過大或升個不停。但巴菲特還是認為，即使美債殖利率走高，但仍不是一般投資人可碰觸的投資標的。

(中時新聞網)