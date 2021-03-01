新竹縣湖口鄉一名沈姓愛媽（沈女、56歲）與姊弟共同持分一塊48坪的建地，她個人占土地中的15坪，平日就在這塊地上收容餵養流浪貓犬，但因為當地有人想要整合土地欲興建「住商混合大樓」，找上她與姊弟三人商量後，姊弟同意將個人持分部分賣予對方，但沈女發現對方計畫興建的不是住商大樓，而是要經營檳榔批發生意自用，因此拒絕簽約，結果卻招來對方無休止的騷擾與霸凌，這才知道是惹上當地黑道，儘管報案多次，但警方似乎束手無策。

未婚地沈女是一位單純樸素的鄉下婦女，目前除了在一所高中進修部教授文科外，其他的生活重心都在盡心盡力照顧近200隻的毛小孩，其中有50多隻就養在自家院子裡。

去年底，住家附近一位做檳榔生意的葉姓老板在整合周遭的土地，聲稱要蓋住商大樓，建設地方，也找上沈女與姊弟共三人洽談。「當時我想既然是建設地方，加上我也不願做釘子戶，大樓蓋好後，我也能分得1樓的1戶房子，於是就答應他」。

直到簽約那天，沈女發現合約內容並不是蓋大樓，而是要做為營銷檳榔地自用大樓，沈女表示，葉男說她持分的15坪土地只能換15坪的房子，同時也要抽籤決定樓層，而不是當初答應給她的1樓房子，由於沈女的狗園是帶院子的透天厝，她認為不合理。

沈女拒絕簽約離開後，不料事後葉男竟語帶威脅恐嚇沈女，沈女透過網路搜尋，知道葉男是當地的黑道，曾經犯案入獄服刑，讓她十分害怕。志在必得的葉男透過另名建商找過沈女3次，並強調「手段」會越來越激烈。沈女說，「我相信法治，只是沒料到社會的黑暗魔爪會真的強行伸入，宛如電影描述黑社會的情節在真實生活上演！」

沈女平日使用上下班及購買狗貓糧食的車子被破壞的十分嚴重，讓她甚至無法有足夠的食物讓毛孩們吃飽。（圖／讀者提供）

果然，沈女的狗園開始被騷亂，狗園被放置鬧鐘在午夜12點響起，嚇得狗兒狂吠，鄰居怨聲四起，認為是她沒管理好狗園，而她的私家車停放在路邊也無故被撞壞，甚至被用石頭砸毀車窗玻璃，就連今年春節假期沈女也不好過。

2月11日除夕入夜後，大約傍晚6點，就有人在沈女家前面放鞭炮，爆炸響震耳欲聾，煙霧瀰漫，家裡毛小孩驚惶狂吠。沈女起初以為是因為過年有人在放鞭炮，但到了7點多炮聲都沒有停歇，才知事情不單純，撥打110報警求助，警察到了晚上9點25分才出現。

「我希望台灣的法律能落實，保護每一個善良的百姓，而警察辦案能盡其職責，將違法亂紀者繩之以法，還給我跟毛小孩一個公道！」沈女目前已決定不賣土地，也不想與黑道妥協。

狗兒莫名被誰鎖在屋外，模樣十分淒慘。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)