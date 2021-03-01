家住新竹湖口的沈姓愛媽（沈女）因地方勢力整合土地被她拒絕，而遭遇一連串的滋擾與威脅，連今年的春節都過得很不平靜，住家門口更在除夕夜裡遭到連續2小時的鞭炮轟炸，報案也等不到警察，讓她飽受驚嚇，沈女說：「很難想像這樣子的情節竟然在號稱治安良好、民主權益得到保障的台灣上演！」

自從沈女拒絕簽約出售自家房地後，讓亟欲收購土地的葉姓男子（葉男）無法順利整合土地興建大樓，沈女就接到一連串的恐嚇訊息，連車子都莫名被砸被撞。

沈女說，2月7日下午2點多，警察來電告知她停放的車子被撞，要她去警察局做筆錄。筆錄時，警察告訴她要自己和肇事者談賠償與和解。「當時，我有些疑惑，怎麼處理車禍會這麼粗糙？我回現場就看見根本沒有畫肇事線，我就開始拍照，自己蒐證。」

沈女表示，她在派出所曾告訴肇事者，請他把車子修好、並且在車輛修好前要幫忙沈女載貓狗飼料，肇事者當時僅簡單「嗯」的一聲回應，但筆錄作完回到現場拍照後，打電話給肇事者談理賠細節時，對方竟然嗆聲要沈女提告。車禍隔天上午，沈女的車子行李廂玻璃又被砸，車內前後座各出現一個石塊。

沈女的狗園被放置鬧鐘，鬧鈴定在午夜12點發生聲響，嚇得毛孩拚命狂吠也讓鄰居不安寧。（圖／讀者提供）

到了2月11日除夕當天下午約6點多，就有人在沈女家前面放鞭炮，爆炸響震耳欲聾，煙霧瀰漫，毛孩驚惶大叫，本來以為因為過年有人在放鞭炮，但到了7點都沒有停止，沈女撥打110報警，超過半小時，警察沒來，再次報警被告知要找119，沈女致電新竹縣警察局勤務中心，「能報案的都打電話了，但就是沒有任何單位到場。」

晚上9點多，沈女再次撥給新竹縣警察局，反映報案多次且都過了2個小時都沒有單位出現，縣警局勤務中心說會去了解狀況，結果等到警察出現已經是9點25分，而鞭炮聲早已停止。

一夜驚魂未定，隔天大年初一，又發現自己的車從前擋到右側幾面玻璃都被砸毀，經過這一連串的被攻擊事件，沈女已經身心俱疲，也不懂警察的反應為何這麼冷漠？從2月7日開始，沈女每天面臨不同騷擾，卻總是無人理會。

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(中時新聞網)