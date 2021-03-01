住在新竹湖口的沈姓愛媽（沈女）向本刊投訴，指當地有黑道找上她欲收購整合土地要興建大樓，因她不肯簽約而受到威脅恐嚇，本刊調查，沈女所指控的「黑道」，過去曾是新竹湖口地區的黑幫組織「湖口太陽會」的主腦之一葉姓男子（葉男），該組織已於2008年由檢舉破獲，一舉逮獲包括葉男在內共22名成員到案。但葉男出獄後捲土重來，繼續活耀於新竹當地。

本刊調查，2008年間，刑事局中部打擊犯罪中心根據線報，獲悉新竹縣湖口地區出現「湖口太陽會」的幫派組織，長期以恐嚇暴力手段向小吃部及地下酒家索取保護費及白吃白喝等行為，被害人如有不從，則施以暴力砸店、開槍恐嚇等行為使其無法營業後再予強占，行逕十分囂張。

警方報請新竹地檢署指揮偵辦後，發現該組織擁槍自重危害社會治安甚鉅，包括葉男在內的3名主嫌，旗下所擁小弟多以青少年為主，曾因台電的47億元工程土方利益，竟以暴力恐嚇工地主任、包商及砂石業者，企圖強佔土方利益，嚴重影響政府公共工程。

根據警方蒐證調查，「湖口太陽會」平日霸占地盤向店家強要圍事保護費，如被害人不從，則先白吃白喝再砸毀不繳保護費的商家，或故意與店內消費之客人衝突，藉機鬥毆鬧事，且叫唆使小弟將店內監視器主機取走以免留下罪證，甚至開槍示威警告，此外尚有經營放款高利貸，暴力討債務及亮槍威脅強簽本票等惡行。

案經新竹地檢署指揮後，警方出動98名幹員於2008年8月12日突擊「湖口太陽會」22名幫派成員的住所，將其拘捕到案並查獲改造手槍、及大批相關物證，徹底瓦解「湖口太陽會」不法組織。

也由於沈女得知葉男的幫派背景，被威脅後十分害怕，她說：「我一個單身婦人如何對抗？只能希望能獲得警方的保護，讓我能繼續照顧這些毛孩。」

除了有狗不見之外，也有狗兒無故受傷，沈女懷疑是被惡意使用鞭炮炸傷。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)