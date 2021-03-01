第78屆金球獎頒獎典禮台灣時間3月1日登場，因受到新冠肺炎疫情影響，典禮首次於紐約和加州2地舉行，除了是方便嘉賓出席外，大部分的入圍與頒獎者也在自己家中，透過視訊頒、領獎。

主持人蒂娜費（Tina Fey）與艾米波勒（Amy Poehler）更是隔空兩地主持，大大挑戰主持技巧。人在紐約的蒂娜費還大玩「穿越」，假裝隔著螢幕拍拍加州的艾米波勒的手臂，一搭一唱模樣十分搞笑。

獲得電影類最佳男配角的《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya），本來致詞橋段出包，還好連線迅速搶救成功，他才有機會分享得獎感言，他最後開心拿著香檳，和全球觀眾致敬乾杯。

此外，電影類最佳劇本由改編自真實事件的《芝加哥七人案：驚世審判》奪得。好萊塢金牌編劇艾倫索金 （Aaron Sorkin）曾以《社群網戰》、《魔球》勇奪奧斯卡多項大獎，這回他自編自導《芝加哥七人案：驚世審判》，將一場發生於 1968 年轟動全球、驚心動魄的法庭攻防戰搬上大銀幕。

馬克魯法洛（Mark Ruffalo）憑《他是我兄弟》拿下電視類最佳迷你影集或電視電影類男主角，打敗休葛蘭（Hugh Grant）、伊森霍克（Ethan Hawke）、傑夫丹尼爾斯（Jeff Daniels）及布萊恩克雷斯頓（Bryan Cranston）等人。

他被家人的包圍下得知得獎，情緒相當激動，得獎感言講到一半還哽咽，曾3度提名金球獎的他，這回在《他是我兄弟》一人分飾兩角，演技終獲評審青睞，得到人生首座金球獎盃。

(中時 )