珍愛藻礁公投連署在全台引爆「粉紅風暴」，昨總回收份數達29萬6697份，一舉突破法定門檻28萬9667份，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政預計明(2日）可達安全份數35萬份，並喊話將調高保險門檻至45萬份。對此一近來「暴衝」的議題，潘忠政透露蔡英文總統其實去年曾與他會面，後來卻仍未能阻止中油，讓潘十分無奈。

潘忠政曾表示，他2013年時曾與總統蔡英文、桃園市長鄭文燦一同承諾保護藻礁，蔡總統還親筆寫下「藻礁永存」，無奈兩人最後都背棄了諾言。此外，《聯合新聞網》今日報導，潘忠政接受該報記者訪問時透露，蔡英文在去年6月曾與他會面，並指會協調處理，最後總統府副祕書長李俊俋卻傳訊表達歉意、稱中油不同意暫緩；潘認為蔡英文好像局外人，但鄭文燦應有所作為卻沒作為的問題較大。

而潘忠政指「蔡英文是局外人」這句話引起網友關注，表示「聽到他說蔡英文管不到就知道了，被騙根本活該」、「說蔡英文都不知情會不會太天真了」、「民進黨見利就忘本，一點也不意外」、「連神都騙的黨」、「等民進黨下台成為在野黨才會護你的藻礁」、「民進黨就是雙標，利用完了你就沒價值囉」、「小英又管不到？騙誰」。

(中時新聞網)