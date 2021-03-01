Louis Nix, “Irish Chocolate,” we carry these memories until we see you again 🙏 pic.twitter.com/ndTZ9DeaQP — Brian Kelly (@CoachBrianKelly) February 28, 2021

前NFL職業美式足球員「愛爾蘭巧克力」尼克斯三世(Louis Nix III)上周末在美國佛州的傑克孫維去世，年僅29歲。尼克斯的母親在數日前忽然找不到他，報案失蹤，當地警方周六晚間從池塘裡拉出一輛轎車，比對之後屬於尼克斯。隨後警方宣布尋獲尼克斯，但沒說明生死，直到他的母親向媒體證實。

根據警長辦公室的說法，尼克斯上周二早上10時離開父親的住處(傑克孫維)，之後就失聯，親友在網路貼文請求協尋。最後警察拉出轎車的那個池塘距離尼克斯的住處不遠，死因至今不明。

尼克斯去年12月才遭逢人生最大凶險，他在傑克孫維國際機場附近一座加油站給座車輪胎打氣的時候，遭遇兩個搶匪襲擊，一顆子彈射進他的胸膛。尼克斯拿起手機錄影說：「我中槍了，如果我沒活下來，記得我愛大家。我現在看不到你們，但我愛你們，這是我唯一能告知親友的方法，我的手機快沒電了。」醫生不確定能救活尼克斯，因為子彈在反彈之後跳進他的肺。後來手術成功，尼克斯說：「我很感激自己還活著。」他指稱兩個搶匪的年紀都不超過20歲。

大難不死的尼克斯卻在3個月內不幸去世，警方沒說明是否與他的槍傷有關。尼克斯學生時期效力聖母大學愛爾蘭戰士隊，母校發文悼念這位早逝的體育健將。他2014年至2017年加入NFL，為紐約巨人隊出賽過，生前是一位身高188公分、體重150公斤的防守線衛。

(中時新聞網)