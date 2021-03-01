中國大陸以檢出有害生物為由，暫停輸入台灣鳳梨，引發國內軒然大波。大陸鷹派媒體《環球時報》發表社評，稱民進黨不應把大陸朝徹底失望的方向推，逼大陸朝台灣經濟下手，一旦走到那一步，「禁菠蘿（鳳梨）根本就不算牌，究竟會有什麽牌，也完全用不著我們說，留民進黨當局去做一連串的噩夢吧。」

環時社評說，台當局極力將此事進行政治化操作，宣揚這是大陸在借鳳梨打壓他們，還把此事與大陸提高澳洲紅酒關稅相關聯，喊出「自由紅酒」和「自由鳳梨」的口號。

環時社評稱，台當局和綠媒非要政治解讀，「首先是因為他們幹了太多破壞兩岸關系的壞事而心裡有鬼」，早有預期大陸會施以懲罰，所以大陸為生物防疫暫停進口台灣鳳梨的決定一出，就對上了他們的預感和焦慮。

環時反問，此前台當局禁了大陸大閘蟹以及泰國山竹的進口，試問這也都是台灣在打政治牌嗎？

環時又說，在兩岸貿易方向，民進黨一再舉起所謂「國家安全」的招牌，與美國的對華打壓遙相呼應，在過去兩年先後禁華為、禁大陸無人機、禁淘寶和愛奇藝，甚至在台灣無疫苗可用的情況下禁大陸疫苗，還高叫要呼應美國主導的排斥大陸的供應鏈。

環時表示，台灣的出口40％以上銷往大陸市場，一年對大陸的順差高達1000億美元以上，即使在環中國大陸地區，它對大陸的貿易依存度也是最高的之一。

環時問，重要的是，如果菠蘿這麽點生意出問題都能讓台灣感受到沖擊，台當局有什麽資本如此放肆地破壞兩岸關系，毀掉兩岸正常交往的政治根基呢？

(旺報 )