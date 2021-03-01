手機來電顯示常常不小心暴露祕密，一名男子出門時把手機忘在家裡，妻子連打了兩通電話都無人接聽，後來發現老公的手機在家，結果拿起老公的手機一看瞬間愣住，因為未接來電的名稱讓她嚇傻，拍照PO網後，連網友都看傻眼。

這名日本女網友24日在推特上發文表示，連續打了兩通電話給老公都沒接，後來才發現老公把手機留在家中，當她拿起老公的手機一看，螢幕上顯示的兩通未接來電名稱竟然寫著「小池都知事」。

女網友PO出老公的手機未接來電名稱，竟是「小池都知事」。(圖/截自推特)

小池都知事是東京選出的首位女性都知事小池百合子，有不敗女帝之稱。至於為何老公要把她的來電顯示改成「小池都知事」？追問之下老公才解釋，因為看到小池都知事打來，會有種「不趕快回就完蛋了」的急迫感，讓他馬上回電。

此外，老公還把自己老闆的來電顯示也改為日本女演員的名字「石原里美」，因為覺得通常公司打來的都不會有好事，但如果是看到石原里美的來電顯示，感覺會好很多。真相曝光後讓老婆笑翻，忍不住拍照PO網，連網友也笑瘋，瞬間吸引近20萬人按讚，2.6萬人轉推。

網友紛紛回應「照片也可以換了」、「改成首相更好」、「真是難得一見的人才」、「缺席的原來不是知事，是老婆」、「大阪人真的很幽默」。這則「老公的幽默」在網路上被瘋傳，眾多網友都忍不住前來朝聖「小池都知事」，大讚總比在螢幕上看到小三的名字好。

怕誤接不明來電 聰明App秀「誰來電」

(中時新聞網)