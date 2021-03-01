今天是收假日，為加強服務北返旅客，台灣高鐵公司今日下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠的全車對號座列車，歡迎立即訂位購票。高鐵公司表示，今日各車次實施全車對號座，請旅客依票面所載之車次及車廂座位搭乘；明日起恢復自由座服務。

加班車資訊如下：

3／1（一）

北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。

北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

(中時 )