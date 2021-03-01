228連假收假日 高鐵加開2班對號座北上列車 10:312021/03/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵加開2班對號座北上列車。（高鐵公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是收假日，為加強服務北返旅客，台灣高鐵公司今日下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠的全車對號座列車，歡迎立即訂位購票。高鐵公司表示，今日各車次實施全車對號座，請旅客依票面所載之車次及車廂座位搭乘；明日起恢復自由座服務。 加班車資訊如下： 3／1（一） 北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 228連假連署份數持續上升 環團決議提高安全門檻至45萬 台鐵台北站周四起更換道岔 深夜5列次誤點5-10分鐘 (中時 ) #車次 #對號座 #左營站 #北上 #收假日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無懼淡季 百貨線上線下同步衝 04:102021/03/01 產業．科技 連假報復性賞櫻 九族文化村萬人擠爆停止入園 15:132021/02/28 生活 農民228連假每顆高麗菜10元開放自採 民眾樂當一日農夫 15:282021/02/28 寶島 228收假日國5北上開始塞 時速降至40公里 11:082021/03/01 生活 連假第2天 國1、國3北部南下路段低於40公里 12:062021/02/28 生活 美債殖利率飆 帶動美元反彈 04:102021/03/01 財經要聞 連假開心出遊 才上國道就遇劫 04:102021/02/28 社會新聞 連假騎重機遊花東 22歲男自撞分隔島傷重不治 10:102021/03/01 社會 袁惟仁女兒被老師霸凌 陸元琪爆氣公開班導私訊：別逼我全說 10:572021/03/01 娛樂 天降輪胎毀車頂 妻亡女兒傷 04:102021/02/28 社會新聞 民眾闖平交道遭撞死 台鐵嘉義-民雄間6列次延誤 08:322021/02/28 生活 生活熱門新聞 戰愛莉莎莎慘爆 台大醫蒼藍鴿遭檢舉營利 院方回應了 - 生活 本周變天降10度時間曝光 下波鋒面雨很多 - 生活 青花菜輸了 名醫揭10大健康食物 第1名竟是它 - 生活 吃飽飯別再做這5件事 醫曝：這些飯後習慣最傷 - 生活 六龜蓮霧遭棄單滯銷 陸、港貿易商出手承接 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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