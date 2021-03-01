今年先天宮大龜王重達3萬168台斤，重量首次超過3萬台斤。（吳純裕提供／張毓翎嘉義傳真）

神奇！嘉義縣東石鄉先天宮乞龜儀式的大龜王是全嘉義最重，去年得主台中日昇烘焙食品負責人林建和，今年再次挑戰，以連擲3個聖筊將大龜王迎回家。林建和說，製作還願的大龜王前幾天，夢到今年廟方又頒贈大龜王匾額給他，夢中還跟家人說：「家裡已有去年的，另一個得拿到工廠掛」，事後認為是個徵兆，趕在最後一刻登記，沒想到再度求得。

先天宮求得大龜王的得主隔年必須加碼還願，使得大龜王重量逐年增加，今年大龜王重達3萬168台斤，重量首次超過3萬台斤，廟方昨日晚間舉辦「求乞大龜王」儀式，吸引許多民眾前來圍觀，共計有7人登記，最後由去年得主林建和，以連擲3個聖筊求得，令在場民眾直呼不可思議。

「林建和應該是首位連莊的大龜王得主！」先天宮總幹事蔡順杰表示，在他印象中，不曾看過連莊的大龜王得主，昨日是登記最後一天，本來以為今年只有6人登記，後來林建和在家人陪同下，從台中驅車南下嘉義，趕在截止時間登記，結果林建和真的幸運地將大龜王再度迎回。

林建和表示，每年大龜王得主還能收到廟方特贈的匾額，而今年在製作還願大龜王2、3天前，夢到自己在先天宮領取大龜王匾額，拿回家時還與太太苦惱放在哪。林笑說，那時在夢中決定放在工廠，醒來後誠心乞求，果然真又得到大龜王，屆時匾額也會如同夢裡講的掛在工廠。

(中時 )