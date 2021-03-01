大陸工信部今(3月1日)日表示，資料顯示，2020年工業增加值達到31.31兆元(人民幣，下同)，連續11年位居世界第一製造業大國。

大陸國家統計局發佈2020年國民經濟和社會發展統計公報顯示，2020年全年全部工業增加值31兆3071億元，比上年增長2.4％。規模以上工業增加值增長2.8％。

工信部還介紹「十三五」期間智慧製造發展情況。「十三五」期間，發佈285項智慧製造國家標準，主導制定47項國際標準，涵蓋了企業生產製造的全流程，進入全球智慧製造標準體系建設先進行列。

(旺報 )

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