世界第一製造業大國 大陸連續11年蟬聯 10:332021/03/01 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸連續11年位居世界第一製造業大國。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部今(3月1日)日表示，資料顯示，2020年工業增加值達到31.31兆元(人民幣，下同)，連續11年位居世界第一製造業大國。 大陸國家統計局發佈2020年國民經濟和社會發展統計公報顯示，2020年全年全部工業增加值31兆3071億元，比上年增長2.4％。規模以上工業增加值增長2.8％。 工信部還介紹「十三五」期間智慧製造發展情況。「十三五」期間，發佈285項智慧製造國家標準，主導制定47項國際標準，涵蓋了企業生產製造的全流程，進入全球智慧製造標準體系建設先進行列。 (旺報 ) #蟬聯 #大陸 #智慧製造 #世界第一 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 大陸交通藍圖 擬建福州通台北高鐵 - 焦點新聞 - 旺報 禁鳳梨根本不算牌 環時：還有什麼牌留民進黨去做噩夢吧 - 兩岸 - 旺報 應對前歐巴馬團隊 大陸老臣回鍋 - 焦點新聞 - 旺報 世界第一製造業大國 大陸連續11年蟬聯 - 兩岸 - 旺報 美日憂大陸奪東沙 建軍事基地 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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