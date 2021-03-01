百萬YouTuber愛莉莎莎去年底拍攝「肝膽排石法」影片，被台大醫師蒼藍鴿打臉排出的只是皂化石、不是結石，之後兩人隔空交火，愛莉莎莎並因此遭醫護圍剿，之後不僅公開道歉並將影片下架，但日前Dcard突然出現指控蒼藍鴿身為公務員還藉由YouTube開啟廣告分潤、經營商業頻道，並附上台大醫院接獲檢舉後的回文，台大醫院今證實，全案已進入調查。

愛莉莎莎遭醫護圍剿道歉後，有粉絲想幫她反擊，向台大醫院檢舉台大住院醫師蒼藍鴿身為公務員還開設YouTube頻道營利。（圖／取材自愛莉莎莎 Instagram）

蒼藍鴿吳其穎以台大住院醫生的身分開設YouTube頻道、臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」，發佈超過260部有關於醫學知識的影片，YouTube訂閱人數更在愛莉莎莎事件後暴衝到49.1萬人，除經營YouTube有分潤外，蒼藍鴿也接業配，推薦健康好物，並為保健品牌打廣告，輸入專屬折扣碼就會有9折優惠。

在和愛莉莎莎交火後，蒼藍鴿疑似被愛莉莎莎粉絲盯上，2月26日在Dcard上出現「蒼藍鴿(台大住院醫生吳其穎)恐怕會被撤職」的PO文，指蒼藍鴿違反公務員規定，長期在YouTube經營商業頻道營利，已向台大醫院檢舉。並舉前台大感染科醫師林氏璧為例子，指其就是因為經營日本旅遊部落格營利，依違反《公務員服務法》遭到記過。

台大醫院今天表示，確實有收到民眾檢舉吳其穎涉嫌利用YouTube營利，目前已展開調查，但院方強調，台大醫師有些是公務員有些不是，因公務員名額有限，住院醫院都不是公務員，即使升上主治醫師，有些也沒有公務員身分，吳其穎目前還是住院醫師，因此沒有公務員不得兼職或從事商業行為的問題，目前初步認定未違法。

但不具名台大醫師表示，不論是否具公務員身分，台大醫師都是廣義的公務員，根據行政院人事行政局96年4月13日所做的第0960008394號書函，即使是約聘僱人員也適用《公務員服務法》，業外不得有商業或營利行為，前台大感染科醫師林氏璧就是因為經營旅遊社群網站接受業配、分潤，遭到懲戒，後來離開台大，蒼藍鴿（吳其穎）其實也是類似情形。

《中時新聞網》已透過臉書私訊蒼藍鴿，目前尚未獲得回應。

圖為蒼藍鴿的簡介欄中以推薦好物，輸入折扣碼有優惠的方式放置廣告。(翻攝自Apple Podcasts)

(中時新聞網)