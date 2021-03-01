中印去年爆發流血衝突之後4個月 孟買出現大停電

去年初夏，中印部隊突然在偏遠的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，導致雙方互有死傷。

4個月後，遠在超過1,500英里（約2,414公里）外的孟買突然停電，迫使火車停駛，股市關閉，影響了2,000萬人。此外，就在印度遭新冠肺炎重創之際，醫院必須啟動緊急發電機，才能維持呼吸器運轉。

據《紐約時報》（The New York Times）2月28日報導，如今一項新研究顯示，兩者間很可能有關連。中方廣泛攻擊印度電力網，在於向新德里發出訊息，要是印度在邊境問題上過度主張，那全國都可能停電。

研究顯示，當中印在喜馬拉雅山邊境血腥衝突時，中方惡意軟體便大舉攻入管理全印度供電，高壓直流輸電變電所和燃煤發電廠的控制系統。總部設在美國波士頓的網路情報資訊公司「記錄未來」（Recorded Future）如拼圖般，整合了惡意軟體大舉流入的現象。不過，它發現，絕大多數軟體始終都沒有啟動。

「記錄未來」營運長索羅門（Stuart Solomon）說，北京資助的Red Echo有系統地運用先進網路入侵技術，悄悄掌握了印度各地發電和輸電基礎設施內的近12個關鍵節點。而這發現令人質疑，印度最繁忙商業樞紐之一的孟買去年10月13日會大停電，是否意味著北京發出訊息，要是新德里太猛力推動邊境主張，有可能發生甚麼事。

事實上，當時報導便引述印度官員的話說，當地會發生大停電，可能是源自中方的網攻所致，而當局也正式展開調查，結果可望在未來幾星期公布。不過，從那時起，印度官員就不再提中方控制關鍵節點，可能引發孟買大停電的事。

(中時新聞網)